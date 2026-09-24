БФС не уважи молба на Лудогорец за отлагане на мач

Лудогорец поиска да отложи мача от Втора лига на своя дублиращ отбор срещу Етър поради наличието на национали, но Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз оставя молбата на "орлите" без уважение. Така мачът ще се проведе по програма – в неделя от 19:00 ч.

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"Молбата на ПФК Лудогорец 1945 Рз за отлагане на среща не се удовлетворява, срещата от XI -ти кръг на ВПФЛ, между отборите на ПФК Лудогорец 1945 Рз и ФК Етър ВТ, ще се играе по програма на 27.09. /неделя/ 2026 г. от 19.00 часа на ст. "Гнездо на орли" Разград. Така двубоят ще се проведе по план", написаха от Футболния съюз.

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