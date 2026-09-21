Филипов: Генчев каза, че дори Лудогорец да му дава 10 милиона, той няма да мръдне от Ботев

Президентът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов демонстрира отлично настроение, след като неговият тим влезе в серия от три поредни победи. Бизнесменът говори пред "Тема спорт" за това дали селекцията в клуба е приключила, за амбициите на жълто-черните през този сезон, за телевизионните права, както и за работата си с треньора на отбора Станислав Генчев.

Пашата похвали Генчев и Ботев: Набрахме скорост

Г-н Филипов, доближава ли се Ботев Пд до това, което искате да виждате след трите поредни победи?

- Следващите мачове ще разберем. Засега нещата вървят в правилна посока. Предстоящите два двубоя – със Славия на нашия стадион след паузата и после гостуването на ЦСКА 1948 – са изключително важни. Те ще покажат реално посоката на Ботев този сезон и какво трябва да постигнем.

Очертава се битката с ЦСКА 1948 да е критерият за влизане в Топ 4?

- Разбира се. През миналия сезон съдиите ни порязаха в Бистрица. Отмениха ни чист гол, биехме си ги 1:0, но попадението на Самуел Калу не бе зачетено. Надявам се сега да се свири феърплей мачът, за да няма такива помощи за един или друг отбор. Аз мисля, че имаме качествен състав, с който да ги надиграем. Ще видим.

Приключи ли селекцията в Ботев Пловдив?

- Да. Имаме вече достатъчно футболисти. Фактът, че класни играчи като Георги Миланов, Станислав Шопов и Карлос Меоти седят на скамейката, а срещу Септември не можаха да запишат и минути, е показателен. Това може да ви говори достатъчно за дълбочината на състава и качеството му.

Генчев: Изключително съм доволен от победата

По този начин създавате "главоболия“ за Станислав Генчев по отношение на стартовия състав?

- Така излиза (смее се). По-добре да се чудиш кого да пуснеш, отколкото да нямаш кого.

Каква е целта пред Генчев и отбора?

- Категорично гоним Европа. Всяка година ние трябва да бъдем там.

Успяхте ли вече да изчистите всички стари задължения, които ви бяха оставени от предишния собственик и ръководство?

- Да. Всичко вече е сто процента в релси. И вървим напред.

Какво е мнението ви за новия турнир, който БФС организира?

- Добър е, защото ще имаме повече мачове. С намаляването на броя на Първа лига на 14 тима се намали и броят на двубоите. А това е важно. Това е повече игрова практика за футболистите. Повече опции треньорите да изпробват нови варианти, нови играчи, юноши в официални срещи. Дългата резервна скамейка ще влезе в употреба. Виждате например, че в Англия използват Карабао къп, за да си пробват юношите в мъжкия футбол.

В тази връзка вие бяхте един от радетелите за промени в тв правата, има ли някакво развитие по темата?

– Не, още нищо. Очакваме да направим среща всички клубове. Но тази среща я очаквам от миналата година още. Надявам се скоро да има такава и всички клубове да се разберем с БФС, защото това е подигравка. По-добре да си платим 10 милиона лева (б.р.- малко над 5 милиона евро) неустойка, отколкото да продължаваме по този начин. Със сигурност ще остават доста повече пари за клубовете. Ако не ги е срам от телевизията, да ги вземат тези пари от клубовете като неустойка. Тези пет милиона евро ги взимат и от детско-юношеските школи.

Имаме и такъв вариант да се представят нещата и то си е така. Футбол без пари не става. Това е истината. Тв правата трябва да са на сто процента насочени към клубовете. Защото ние реално генерираме продукцията. А тези тв права по всякакъв начин са орязани за клубовете, а са в частни и телевизионни интереси. И по всякакъв начин трябва да се преборим това да се случи. Всички клубове трябва да подкрепят това. Ако сме единни, ще спечелим битката, ако не сме – няма как да стане.

Вече официално сте част от управлението на Ботев Пловдив, а не само финансов благодетел. Трудно начинание ли е?

- Със сигурност е доста трудно, изисква много време, нерви, средства. Доста по-трудно е от управлението на една нормална фирма.

Успяхте ли да запушите устата на Христо Крушарски, образно казано?

– Постигнахме сладка победа, първа на "Христо Ботев“ след строежа, над Локомотив Пловдив. Постоянно работим по подобряването на съоръжението. Всичко да е, както се изисква и подобава на един европейски клуб. За да може да сме готови на сто процента, когато дойдат евротурнирите. Ние нашата работа ще си я свършим, дано и футболистите да го направят в края на сезона.

Как върви възстановяването на Тодор Неделев?

- Много добре. Дори доста над очакваното. Надяваме се, че през зимната пауза, когато ще е лагерът, той ще е на сто процента за пълноценна подготовка с отбора. Засега всичко е перфектно. През пролетния дял Тошко вече трябва да си е титуляр.

Със Станислав Генчев как се работи и усеща ли той разликата в Ботев спрямо предишния си престой преди три години?

- Перфектно е всичко. Генчев е изключително ерудиран и интелигентен човек. С него се разбираме с една дума. Със сигурност е усетил разликата. Той се чувства прекрасно в Ботев. Даже се шегуваха с него от ПР отдела, че сега от Лудогорец ще го искат за треньор, а той каза: Ако ще и 10 милиона евро да ми дават, аз няма да мръдна от Ботев (смее се).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google