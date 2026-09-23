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Ботев (Пловдив) пусна пакетни билети за мачовете със Славия и Ботев (Враца)

  • 23 сеп 2026 | 14:26
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Ботев (Пловдив) пусна пакетни билети за мачовете със Славия и Ботев (Враца)

Ботев (Пловдив) стартира продажбата на пакетни билети за предстоящите две поредни домакинства на "Колежа". "Канарчетата" приемат Славия в среща от 11-ия кръг на efbet Лига на 10 октомври от 20:00 часа и Ботев (Враца) в четвъртфинал от Купата на Елита на 14 октомври от 19:00 часа.

Ръководството взе решение да направи жест към феновете по отношение на цените на пропуските за двете срещи. Клубът оценява подкрепата, която отборът получава от началото на сезона, като "жълто-черните" са на второ място по посещаемост в efbet Лига.

Ясна е програмата за първите два мача за Купата на елита
Ясна е програмата за първите два мача за Купата на елита

Ето и цените на пакетните билети, с които феновете могат да посетят двата мача:

– Трибуна Юг – € 15
– Трибуна Изток – € 17
– Сектор А, Блок 1,2,6,7 – € 20
– Сектор А, Блок 3, 5 – € 25
– Сектор А, Блок 4, P1, P3 – € 30
– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – € 160

В продажба са пакетни билети и за семейния сектор, който е позициониран в блок 1 на Централната трибуна (в близост до Трибуна Север), а цената на билета за него е 25 евро. В цената е включен пропуск за двата мача за двама родители, както и за техните деца на възраст до 14 години.

Кампанията "Заедно с Ботев" събра 2000 евро
Кампанията "Заедно с Ботев" събра 2000 евро

От "жълто-черния" клуб продължават кампанията "Ръка за ръка с Ботев", в която деца между 5 и 14 години (включително) ще имат възможност да извеждат отборите на терена на стадион "Христо Ботев". За да запишете вашето дете, е необходимо да попълните бланката в официалния сайт на клуба, като право на участие имат закупилите билети за мачовете, както и притежателите на абонаментни карти.

Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години, използват 50% отстъпка от цената на билета, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години (включително) влизат безплатно на двубоя (без място).

За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистент-придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през входа между централната и южната трибуни.

Важно: Притежателите на абонаментни карти за Трибуна Север ще получат достъп до Блок 1 на Централната трибуна.

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