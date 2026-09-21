Футболисти на Ботев (Пловдив) и треньори на Ботев Академик се включиха в спортния празник на училище

Футболистите на Ботев (Пловдив) Димитър Тонев и Станислав Шопов се включиха в спортния празник на Основно училище "Димитър Талев" в Пловдив, съобщиха от клуба.

Двамата зарадваха малчуганите с картички и автографи, а в спортния празник участваха и представители на баскетболния Ботев Академик.

"Множество малки ботевисти си направиха снимка за спомен със своите любимци. Срещата с футболистите на Ботев Пловдив донесе много радост на най-малките и запали в тях още по-силна емоция към любимия клуб.

В спортния празник се включиха и представители на баскетболен клуб Ботев Академик, които също бяха част от специалния ден и зарадваха децата с изненади, превръщайки събитието в истински празник на спорта и голямото „жълто-черно“ семейство", написаха от Ботев (Пловдив).

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