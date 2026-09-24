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  3. Денислав Сталев ще ръководи Вихрен - Несебър

Денислав Сталев ще ръководи Вихрен - Несебър

  • 24 сеп 2026 | 12:19
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Денислав Сталев ще ръководи Вихрен - Несебър

Съдийски назначения за двубоите от Втора футболна лига, 11-ти кръг:

26 септември, 16:00 часа

Рилски спортист 2011 - ПФК Пирин 22 АД

ГС:  Петър Милков Николов   АС1: Йордан Стефанов Гошев АС2:  Венелин Павлов Иванов

4-ТИ:  Петър Николаев Николов   СН: Владимир Йорданов Владимиров

26 септември, 16:00 часа

ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Марек 1915

ГС:  Валентин Любомиров Стефанов  АС1:  Михаил Димчов Гигов   АС2:  Християн Антонов Терзиев

4-ТИ:  Стилян Стоянов Колев    СН: Стефан Иванов Йорданов

27 септември, 14:00 часа

ОФК Вихрен Сандански - Несебър

ГС: Денислав Йорданов Сталев  АС1:  Светослав Колев Енчев  АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ:   Георги Иванов Иванов     СН:  Драган Кирилов Стойков

27 септември, 16:30 часа

ПФК Берое Стара Загора - ОФК Янтра 2019

ГС:  Иво Петров Иванов АС1:  Ангел Бориславов Станчев АС2:  Веселин Ангелов Шопов

4-ТИ:  Светослав Иванов Лазаров    СН:  Ангел Любенов Ангелов

27 септември 17:00 часа

ПФК ЦСКА 2 ЕАД - Спортист 2009

ГС:  Кристина Георгиева Георгиева   АС1: Георги Димчев Великов  АС2: Никола Руменов Моврадинов

4-ТИ:  Мурад Халил Адем    СН:   Иво Величков Боев

27 септември, 17:00 часа

Черноморец 1919 Бургас - ПФК Монтана 1921

ГС:  Владимир Николаев Кирилов АС1:  Васил Тодоров Качамаков   АС2:  Севастиян Пламенов Чавдаров

4-ТИ:   Иван Руменов Христов   СН:  Тихомир Георгиев Боболов

27 септември, 19:00 часа

ПФК Лудогорец 2 - ФК Етър ВТ

ГС:  Георги Георгиев Новачев  АС1: Димитър Атанасов Димитров  АС2:  Петър Тодоров Балтаджиев

4-ТИ:  Борис Борисов Попов  СН: Александър Ангелов Атанасов

27 септември, 19:00 часа

Фратрия - ОФК Спартак Плевен

ГС:  Петър Петров Янков  АС1: Станимир Емилов Трифонов  АС2:  Васил Стоянов Шавов

4-ТИ:  Димо Стоянов Димов   СН:  Живко Герганов Недялков

27 септември, 19:00 часа

ПФК Хебър 1918 АД - Добруджа 1919

ГС: Николай Диянов Запрянов  АС1: Георги Василев Димчев   АС2: Иван Калоянов Беделев

4-ТИ:  Георги Георгиев Спасов   СН:  Красимир Здравков Керезов

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