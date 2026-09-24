Денислав Сталев ще ръководи Вихрен - Несебър

Съдийски назначения за двубоите от Втора футболна лига, 11-ти кръг:
26 септември, 16:00 часа
Рилски спортист 2011 - ПФК Пирин 22 АД
ГС: Петър Милков Николов АС1: Йордан Стефанов Гошев АС2: Венелин Павлов Иванов
4-ТИ: Петър Николаев Николов СН: Владимир Йорданов Владимиров
26 септември, 16:00 часа
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Марек 1915
ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Михаил Димчов Гигов АС2: Християн Антонов Терзиев
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев СН: Стефан Иванов Йорданов
27 септември, 14:00 часа
ОФК Вихрен Сандански - Несебър
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Георги Иванов Иванов СН: Драган Кирилов Стойков
27 септември, 16:30 часа
ПФК Берое Стара Загора - ОФК Янтра 2019
ГС: Иво Петров Иванов АС1: Ангел Бориславов Станчев АС2: Веселин Ангелов Шопов
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров СН: Ангел Любенов Ангелов
27 септември 17:00 часа
ПФК ЦСКА 2 ЕАД - Спортист 2009
ГС: Кристина Георгиева Георгиева АС1: Георги Димчев Великов АС2: Никола Руменов Моврадинов
4-ТИ: Мурад Халил Адем СН: Иво Величков Боев
27 септември, 17:00 часа
Черноморец 1919 Бургас - ПФК Монтана 1921
ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Васил Тодоров Качамаков АС2: Севастиян Пламенов Чавдаров
4-ТИ: Иван Руменов Христов СН: Тихомир Георгиев Боболов
27 септември, 19:00 часа
ПФК Лудогорец 2 - ФК Етър ВТ
ГС: Георги Георгиев Новачев АС1: Димитър Атанасов Димитров АС2: Петър Тодоров Балтаджиев
4-ТИ: Борис Борисов Попов СН: Александър Ангелов Атанасов
27 септември, 19:00 часа
Фратрия - ОФК Спартак Плевен
ГС: Петър Петров Янков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов СН: Живко Герганов Недялков
27 септември, 19:00 часа
ПФК Хебър 1918 АД - Добруджа 1919
ГС: Николай Диянов Запрянов АС1: Георги Василев Димчев АС2: Иван Калоянов Беделев
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов СН: Красимир Здравков КерезовДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google