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Ботев (Пд) плаща операцията на юноша

  • 24 сеп 2026 | 12:38
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Ботев (Пд) плаща операцията на юноша

От ръководството на Ботев Пловдив обявиха, че ще поемат разходите по операцията на своя юноша Кристиян Хаджиниколов, който получи тежка контузия по време на официален мач на дублиращия отбор на "жълто-черните". 19-годишният футболист е със скъсан менискус, което налага оперативна интервенция. Стойността на операцията е 2300 евро, като се очаква възстановяването на юношата на "канарчетата" да продължи около 3 месеца. 

"Като знак за своята ангажираност към младите си футболисти, ръководството на Ботев Пловдив взе решение да поеме изцяло разходите по операцията на Крис, който все още няма професионален договор с клуба.Ботев Пловдив ще продължи да оказва необходимата подкрепа на младия си талант по време на неговото възстановяване и му пожелава скорошно завръщане на терена", написаха от пловдивския клуб. 

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