Ричарлисон след заяде с Тотнъм след поредния провал на тима

Нападателят на Тотнъ Ричарлисон отправи любопитно послание в социалните мрежи само часове след домакинската загуба на Тотнъм от Астън Вила с 2:3. Бразилският нападател, който остана извън състава на Роберто Де Дзерби, публикува снимки и видео от индивидуалната си тренировка, придружени от кратки, но многозначителни послания. 29-годишният футболист първо качи снимка от заниманието си на открито, под която написа: „Фокусът остава“. Малко по-късно Ричарлисон публикува и видео от спринтовите си упражнения, като отбеляза: „35,4 км/ч – счупих рекорда си“. Публикациите му бяха разтълкувани като хапливи опити за отговор на фона на ситуацията между двете страни.

Ричарлисон не знае защо не получава шанс

Бразилецът за последно игра в първия мач на Тотнъм за сезона при поражението с 0:3 от Брентфорд. След това той бе изваден от плановете на Де Дзерби нито за мачовете от Премиър лийг, както и за тези за Карабао къп. През лятото Ричарлисон бе свързван с напускане на Лондон, като сред възможните му дестинации бяха Васко да Гама и бившият му клуб Евертън, но до сделка така и не се стигна. Междувременно Тотнъм продължава да изпитва сериозни проблеми на терена. Тимът на Де Дзерби все още няма победа в Премиър лийг, а поражението от Астън Вила бе трето за сезона. „Шпорите“ успяха да отбележат първите си голове в първенството, но попаденията на Конър Галахър и Ян Пол ван Хеке в края не бяха достатъчни, за да бъде избегнато поражението.

Пропадането на Тотнъм продължава, Вила вкара три гола и си тръгна с всички точки от Лондон

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Снимки: Gettyimages