Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Efbet Лига live от Пловдив: Ексцесии на "Лаута" преди Локомотив - ЦСКА с бойкотиращите фенове на "смърфовете"
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Ричарлисон след заяде с Тотнъм след поредния провал на тима

Ричарлисон след заяде с Тотнъм след поредния провал на тима

  • 20 сеп 2026 | 16:04
  • 959
  • 1

Нападателят на Тотнъ Ричарлисон отправи любопитно послание в социалните мрежи само часове след домакинската загуба на Тотнъм от Астън Вила с 2:3. Бразилският нападател, който остана извън състава на Роберто Де Дзерби, публикува снимки и видео от индивидуалната си тренировка, придружени от кратки, но многозначителни послания. 29-годишният футболист първо качи снимка от заниманието си на открито, под която написа: „Фокусът остава“. Малко по-късно Ричарлисон публикува и видео от спринтовите си упражнения, като отбеляза: „35,4 км/ч – счупих рекорда си“. Публикациите му бяха разтълкувани като хапливи опити за отговор на фона на ситуацията между двете страни.

Ричарлисон не знае защо не получава шанс
Ричарлисон не знае защо не получава шанс

Бразилецът за последно игра в първия мач на Тотнъм за сезона при поражението с 0:3 от Брентфорд. След това той бе изваден от плановете на Де Дзерби нито за мачовете от Премиър лийг, както и за тези за Карабао къп. През лятото Ричарлисон бе свързван с напускане на Лондон, като сред възможните му дестинации бяха Васко да Гама и бившият му клуб Евертън, но до сделка така и не се стигна. Междувременно Тотнъм продължава да изпитва сериозни проблеми на терена. Тимът на Де Дзерби все още няма победа в Премиър лийг, а поражението от Астън Вила бе трето за сезона. „Шпорите“ успяха да отбележат първите си голове в първенството, но попаденията на Конър Галахър и Ян Пол ван Хеке в края не бяха достатъчни, за да бъде избегнато поражението.

Пропадането на Тотнъм продължава, Вила вкара три гола и си тръгна с всички точки от Лондон
Пропадането на Тотнъм продължава, Вила вкара три гола и си тръгна с всички точки от Лондон
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Паскал Грос сложи край на кариерата си в националния отбор на Германия

Паскал Грос сложи край на кариерата си в националния отбор на Германия

  • 20 сеп 2026 | 15:43
  • 466
  • 0
Фиорентина продължи събуждането си и спря Наполи

Фиорентина продължи събуждането си и спря Наполи

  • 20 сеп 2026 | 15:41
  • 1828
  • 0
На полувремето: Ман Сити 3:2 Съндърланд, буря от голове през първата част

На полувремето: Ман Сити 3:2 Съндърланд, буря от голове през първата част

  • 20 сеп 2026 | 16:53
  • 3379
  • 9
Борнемут 0:0 Ливърпул, страхотно спасяване на Алисон

Борнемут 0:0 Ливърпул, страхотно спасяване на Алисон

  • 20 сеп 2026 | 14:57
  • 3092
  • 3
"Сан Сиро" на 100 години

"Сан Сиро" на 100 години

  • 20 сеп 2026 | 14:56
  • 1111
  • 1
Ман Юнайтед загуби нападател преди гостуването на Фулъм

Ман Юнайтед загуби нападател преди гостуването на Фулъм

  • 20 сеп 2026 | 14:34
  • 1446
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ексцесии на "Лаута"! Блокираха играчите на ЦСКА в автобуса, полицията разчисти ядосани фенове, отваря врати с клещи

Ексцесии на "Лаута"! Блокираха играчите на ЦСКА в автобуса, полицията разчисти ядосани фенове, отваря врати с клещи

  • 20 сеп 2026 | 16:11
  • 14972
  • 24
11-те на Локо (Пд) и ЦСКА

11-те на Локо (Пд) и ЦСКА

  • 20 сеп 2026 | 16:49
  • 1154
  • 0
Спартак (Вн) 0:1 Локо (Сф), автогол на Грънчов

Спартак (Вн) 0:1 Локо (Сф), автогол на Грънчов

  • 20 сеп 2026 | 16:45
  • 4913
  • 5
Борнемут 0:0 Ливърпул, страхотно спасяване на Алисон

Борнемут 0:0 Ливърпул, страхотно спасяване на Алисон

  • 20 сеп 2026 | 14:57
  • 3092
  • 3
На полувремето: Ман Сити 3:2 Съндърланд, буря от голове през първата част

На полувремето: Ман Сити 3:2 Съндърланд, буря от голове през първата част

  • 20 сеп 2026 | 16:53
  • 3379
  • 9
Съставите за дербито на Мадрид

Съставите за дербито на Мадрид

  • 20 сеп 2026 | 16:05
  • 1648
  • 1