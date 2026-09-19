Пропадането на Тотнъм продължава, Вила вкара три гола и си тръгна с всички точки от Лондон

Астън Вила нанесе поражение с 3:2 като гост на Тотнъм в мач от петия кръг на Премиър лийг. Точни за бирмингамци бяха Йохан Манзамби (45+4’), Николас Джаксън (67’) и Емилиано Буендия (79’), а Конър Галахър (86’) и Пол ван Хеке (90+8’). Пропадането на “шпорите” продължава с пълна сила, след като тимът на Роберто Де Дзерби няма успех от началото на сезона. Срещата започна добре за лондончани, които изиграха много силна първа част, когато играчи в бяло направиха няколко сериозни пропуска. Срещата тотално се преобърна в добавеното време, когато Манзамби реализира. Това пък бе първи успех в шампионата за играчите на Унай Емери, които също имат своите затруднения от началото на сезона.

Тотнъм започна много агресивно и в първите 45 минути бе отборът, който по-често застрашаваше противниковата врата. Савио на два пъти принуди Зион Сузуки да се намесва, а Арчи Грей също бе близо до гол след удар от малък ъгъл, при който топката мина съвсем близо до вратаря на Вила. Сузуки се намеси решително и при други ситуации, докато гостите разчитаха на бързи контраатаки, при една от които Никола Джаксън стреля неточно след добра индивидуална работа.

Въпреки че Тотнъм изглеждаше по-настоятелен, Астън Вила нанесе удар в самия край на полувремето. Анди Робъртсън допусна сериозна грешка, опитвайки да спре една топка да излезе в корнер, той всъщност я запрати в краката на играч на бирмингамци, а след продължението на атаката топката бе доставена в наказателното поле и Йохан Манзамби от близко разстояние не сгреши за 1:0 в четвъртата минута на добавеното време. Така домакините се прибраха на почивка с дефицит, въпреки че имаха достатъчно положения, за да водят.

След почивката Вила промени поведението си и започна да играе по-дълбоко, изчаквайки възможности за контраатаки. Този подход даде резултат в 67-ата минута, когато Сузуки изпълни дълго топката напред, Джаксън комбинира с Манзамби, преодоля Мики ван де Вен и с удар от движение намери долния десен ъгъл на вратата на Антонин Кински, който успя да докосне топката, но не и да спре попадението. Тотнъм опита да отговори, но ударът на Сандро Тонали от дистанция премина малко встрани от гредата.

Развръзката дойде в 80-ата минута с великолепно изпълнение на Емилиано Буендия. Аржентинецът с мощен удар я изпрати в горния ъгъл за 3:0. Тотнъм все пак успя да прекъсне головата си суша в шампионата в 86-ата минута, когато Конър Галахър засече топката след подаване на Мохамед Кудус, а тя се отклони и от Мати Кеш, преди да влезе във вратата. За повече обаче домакините нямаха време и Вила задържа убедително преднината си до края.

Така Тотнъм остана без победа след първите си пет мача в първенството и ще трябва да използва предстоящата международна пауза за реакция. Следващият шампионатен мач на „шпорите“ е гостуване на Манчестър Юнайтед на 10 октомври. Астън Вила също няма да играе във Висшата лига до паузата, а следващият двубой на тима е домакинство на Брентфорд на 10 октомври.

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Снимки: Gettyimages