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  3. Де ла Фуенте се довери на дебютант за заместник на Поро

Де ла Фуенте се довери на дебютант за заместник на Поро

  • 21 сеп 2026 | 16:10
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Де ла Фуенте се довери на дебютант за заместник на Поро

Защитникът на Тотнъм и Испания Педро Поро отпадна за предстоящите мачове на националния отбор от Лигата на нациите поради контузия, обяви Кралската испанска футболна федерация.

27-годишният защитник получи контузията при поражението с 2:3 на Тотнъм срещу Астън Вила. Той беше заменен в 19-ата минута. Селекционерът Луис де ла Фуенте включи в състава 21-годишния Иван Фреснеда, защитник на Спортинг (Лисабон) и младежки национал на Испания. Той досега не беше получавал повиквателна за мъжкия състав, като ще бъде единственият десен бек. Марк Пубий и Ерик Гарсия обаче също са на разположение да изпълняват тази роля, ако е необходимо. Фреснеда има четири участия за националния отбор до 21 години, отбелязвайки един гол и давайки една асистенция.

В груповата фаза на Лигата на нациите световният и европейски шампион ще се изправи срещу Англия, Хърватия на два пъти и Чехия.

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Снимки: Imago

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