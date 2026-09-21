Де ла Фуенте се довери на дебютант за заместник на Поро

Защитникът на Тотнъм и Испания Педро Поро отпадна за предстоящите мачове на националния отбор от Лигата на нациите поради контузия, обяви Кралската испанска футболна федерация.

27-годишният защитник получи контузията при поражението с 2:3 на Тотнъм срещу Астън Вила. Той беше заменен в 19-ата минута. Селекционерът Луис де ла Фуенте включи в състава 21-годишния Иван Фреснеда, защитник на Спортинг (Лисабон) и младежки национал на Испания. Той досега не беше получавал повиквателна за мъжкия състав, като ще бъде единственият десен бек. Марк Пубий и Ерик Гарсия обаче също са на разположение да изпълняват тази роля, ако е необходимо. Фреснеда има четири участия за националния отбор до 21 години, отбелязвайки един гол и давайки една асистенция.

🚨 IVÁN FRESNEDA IS IN. 🇪🇸



Luis de la Fuente has called up @ivan_fresneda for the upcoming #NationsLeague fixtures.



A new chapter begins. 🔥



🔗 https://t.co/nnAzj4qRfJ#VamosEspaña pic.twitter.com/nd8Kl7fUrb — Spanish Football (@SpainIsFootball) September 20, 2026

В груповата фаза на Лигата на нациите световният и европейски шампион ще се изправи срещу Англия, Хърватия на два пъти и Чехия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago