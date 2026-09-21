Де ла Фуенте се довери на дебютант за заместник на Поро

Защитникът на Тотнъм и Испания Педро Поро отпадна за предстоящите мачове на националния отбор от Лигата на нациите поради контузия, обяви Кралската испанска футболна федерация.
27-годишният защитник получи контузията при поражението с 2:3 на Тотнъм срещу Астън Вила. Той беше заменен в 19-ата минута. Селекционерът Луис де ла Фуенте включи в състава 21-годишния Иван Фреснеда, защитник на Спортинг (Лисабон) и младежки национал на Испания. Той досега не беше получавал повиквателна за мъжкия състав, като ще бъде единственият десен бек. Марк Пубий и Ерик Гарсия обаче също са на разположение да изпълняват тази роля, ако е необходимо. Фреснеда има четири участия за националния отбор до 21 години, отбелязвайки един гол и давайки една асистенция.
В груповата фаза на Лигата на нациите световният и европейски шампион ще се изправи срещу Англия, Хърватия на два пъти и Чехия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago