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Де Дзерби: Вярвам безрезервно на своите футболисти

  • 18 сеп 2026 | 17:10
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Де Дзерби: Вярвам безрезервно на своите футболисти

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби заяви, че има пълно доверие в играчите си, но тимът трябва да продължи да се подобрява. Италианецът посочи, че при поражението от Ливърпул лондончани са имали повече положения, но е трябвало да се справят по-добре в защита. “Шпорите” започнаха много слабо сезона и все още нямат отбелязан гол в Премиър лийг, завършвайки два мача на равно и губейки също толкова. През седмицата отпаднаха от Карабао къп след поражение от Ливърпул, където успяха да се разпишат веднъж. В Тотнъм направиха солидна селекция за над 300 милиона паунда в опит да вдигнат сериозно нивото на тима, но слабите резултати неминуемо внасят напрежение върху Де Дзерби.

“Трябва да продължим да се подобряваме във всяко едно отношение. Срещу Ливърпул допуснахме глупав първи гол. Имахме много ясен план как да се защитаваме и едно дълго подаване не би трябвало да е достатъчно, за да получим гол. Трябваше да се справим по-добре и срещу Коди Гакпо при втория гол. Смятам, че създадохме повече положения срещу Ливърпул, отколкото в другите ни мачове, но това би могло да се дължи на факта, че те играят много по-смело, което освобождава повече пространства. Имам достатъчно опит като мениджър, за да запазя спокойствие и увереност в това, което правя. Играчите също имат пълното ми доверие. Продължаваме напред и се стремим да ставаме по-добри, но не с думи, а с дела”, обясни италианският специалист.

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Де Дзерби заяви, че Педро Поро, Сандро Тонали и Джеймс Мадисън, които имаха физически проблеми, са на разположение, но тепърва ще се прецени кой от тях ще може да започне от първата минута срещу Астън Вила.

“Всички те са на разположение за мача. Трябва да преценим физическото им състояние, но всеки от тях е готов да влезе в игра. Характерът и специфичните качества на Джеймс Мадисън и умението му да дава последен пас го отличава от останалите играчи, може би с изключение на Мохамед Куду, но пък той не е свикнал да играе на тази позиция. Матеуш Фернандеш също би могъл да играе като “десетка”, но трябва да бъде по-решителен при ударите и завършващите подавания”, заяви наставникът на Тотнъм.

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Снимки: Gettyimages

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