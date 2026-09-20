Де Дзерби: Не можем да допускаме толкова евтини голове

Тотнъм най-сетне отбеляза гол в Премиър лийг, но въпреки това загуби с 2:3 у дома от Астън Вила, след като изоставаше с три попадения. Мениджърът на "шпорите" Роберто Де Дзерби не се опита да прикрие разочарованието си.

„Много съм тъжен. Не можем да губим този мач по този начин, абсолютно не. Не можем да допуснем такъв втори гол. Не можем да губим баланс, само защото изоставаме след първото полувреме", заяви Де Дзерби.

„Не искам да говоря за първото полувреме, когато доминирахме, създадохме повече шансове за гол, играхме добре. Фокусът ми е върху това защо допуснахме първия гол с 10 играчи, само за една минута в тази ситуация. Можем да бъдем по-силни, можем да комуникираме повече, можем да се защитаваме компактно", изтъкна италианецът.

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„Със сигурност това е аспект, за който аз нося отговорност, не искам да си тръгвам, без да поема своята отговорност. Но в този момент от мача, когато играта е различна от владеенето на топката, когато трябва да се защитаваме компактно, лидерите трябва да бъдат лидери и да водят отбора", посочи Де Дзерби.

„Нуждаем се от повече от Соланке, със сигурност, но той е един от моите играчи. Харесвам Дом като играч и ще остана с него до края. Физическото му състояние не е достатъчно добро и може би в момента не е достатъчно уверен в себе си, защото той е много по-добър от този Соланке", добави наставникът на Тотнъм.

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Снимки: Gettyimages