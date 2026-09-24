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Чеферин: Футболът не се продава

  • 24 сеп 2026 | 03:05
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Чеферин: Футболът не се продава

Президентът на УЕФА, Александър Чеферин, отправи силно послание от разстояние по време на церемонията по откриването на Португалската среща на върха, която ще продължи до петък в Града на футбола. Ръководителят на организацията изрази съжаление, че не може да присъства лично, преди да отправи похвали към Португалската футболна федерация... и критики, без да назовава получателите им.

„Красотата и традициите принадлежат на тези, които играят, гледат и посвещават живота си на играта. Обединяването на нашите гледни точки е единственият начин да се справим с предизвикателствата във футбола. Не всеки поставя играта над собствените си амбиции“, започна той.

За Чеферин „доверието“ се основава на „три стълба: единство, прозрачност и управление, което служи на всички, а не на малцинство“. Президентът на УЕФА заяви, че „в последно време всички са били пренебрегвани от хора, които са се заклели да ги защитават. Проектът, който наруши единството на футболния свят, може и да е бил отменен, но нарушеното доверие не е възстановено и възстановяването му е нашето предизвикателство“, каза той, без да споменава Джани Инфантино, но не оставяйки съмнение, че се е позовавал на опита за приватизация на състезанията на ФИФА, включително Световното първенство.

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„Футболът не се продава. Това е посланието, което УЕФА носи от години. Играта ще остане в безопасност, ако тези, които я управляват, помнят за кого управляват“, подчерта той.

Чеферин, с по-положителна нотка, адресирана до Педро Проенса, похвали „значителния принос“ на португалския футбол към "краля на спортовете".

„Вашите клубове и национални отбори продължават да блестят на най-големите сцени, а играчите, които вашите системи създават, вълнуват публиката по целия свят. Световният футбол има много да научи от Португалия“, увери той.

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Снимки: Gettyimages

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