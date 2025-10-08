Чеферин: Ако отдалечим футбола от неговите корени, рискуваме да го разрушим

Президентът на УЕФА Александър Чеферин заяви, че провеждането на мачове извън домашните стадиони на съответните клубове рискува да разруши футбола.

Управителният орган на европейския футбол обяви в понеделник, че неохотно е дал одобрение за изиграване на един мач от Ла Лига и един от Серия "А" на друг континент този сезон, позовавайки се на несигурността около правната рамка. Чеферин настоява, че решението не създава прецедент, и заяви пред Общото събрание на европейските футболни клубове в Рим в сряда: “Футболът не е просто баланси. Не е просто забавление. Това е животът в нашите общности. Улиците, клубовете и феновете го оформят и ако го отдалечим твърде много от тези корени, рискуваме да го разрушим. В несигурни времена футболът е нашата котва." Виляреал и Барселона ще играят в Маями през декември, докато мачът на Милан срещу Комо е насрочен за Пърт, Австралия, през февруари.

Чеферин каза, че европейският футбол има потенциала да бъде "неудържим“ и "вечен“ като град Рим, стига да има единство и приобщаване. Той отново заяви, че турнирите на УЕФА са отворени за всички и че с подкрепата на EFC - новото име на Европейската клубна асоциация - никога няма да се проведе нещо подобно на затворена Суперлига. "Трайна стойност идва само от единството, от баланса и от реформите, които укрепват всички, а не само малцина. УЕФА никога няма и никога няма да организира състезание само за 12 клуба. УЕФА иска приобщаване и тази мечта да остане жива, като заедно с EFC ще се погрижим нашият клубен футбол да е приобщаващ и всеки да има шанс да спечели най-добрите турнири“, добави шефът на евроцентралата.

Глен Микалеф, европейският комисар, отговарящ за младежта, културата и спорта, похвали УЕФА за позицията ѝ срещу Суперлигата и срещу преместването на вътрешни мачове в чужбина въпреки разрешението за два мача този сезон. "УЕФА отново беше права в решението си тази седмица, вие показвате лидерство и зрялост. Но повече от това, вие изпращате много силно послание, че душата на европейския футбол е във феновете, в нашата общност и в почтеността на играта", каза Микалеф на срещата на EFC.

Снимки: Imago