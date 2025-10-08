Популярни
Чеферин: Ако отдалечим футбола от неговите корени, рискуваме да го разрушим

  • 8 окт 2025 | 19:09
Президентът на УЕФА Александър Чеферин заяви, че провеждането на мачове извън домашните стадиони на съответните клубове рискува да разруши футбола.

Управителният орган на европейския футбол обяви в понеделник, че неохотно е дал одобрение за изиграване на един мач от Ла Лига и един от Серия "А" на друг континент този сезон, позовавайки се на несигурността около правната рамка. Чеферин настоява, че решението не създава прецедент, и заяви пред Общото събрание на европейските футболни клубове в Рим в сряда: “Футболът не е просто баланси. Не е просто забавление. Това е животът в нашите общности. Улиците, клубовете и феновете го оформят и ако го отдалечим твърде много от тези корени, рискуваме да го разрушим. В несигурни времена футболът е нашата котва." Виляреал и Барселона ще играят в Маями през декември, докато мачът на Милан срещу Комо е насрочен за Пърт, Австралия, през февруари.

Чеферин каза, че европейският футбол има потенциала да бъде "неудържим“ и "вечен“ като град Рим, стига да има единство и приобщаване. Той отново заяви, че турнирите на УЕФА са отворени за всички и че с подкрепата на EFC - новото име на Европейската клубна асоциация - никога няма да се проведе нещо подобно на затворена Суперлига. "Трайна стойност идва само от единството, от баланса и от реформите, които укрепват всички, а не само малцина. УЕФА никога няма и никога няма да организира състезание само за 12 клуба. УЕФА иска приобщаване и тази мечта да остане жива, като заедно с EFC ще се погрижим нашият клубен футбол да е приобщаващ и всеки да има шанс да спечели най-добрите турнири“, добави шефът на евроцентралата.

Глен Микалеф, европейският комисар, отговарящ за младежта, културата и спорта, похвали УЕФА за позицията ѝ срещу Суперлигата и срещу преместването на вътрешни мачове в чужбина въпреки  разрешението за два мача този сезон. "УЕФА отново беше права в решението си тази седмица, вие показвате лидерство и зрялост. Но повече от това, вие изпращате много силно послание, че душата на европейския футбол е във феновете, в нашата общност и в почтеността на играта", каза Микалеф на срещата на EFC.

Снимки: Imago

