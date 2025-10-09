Чеферин: Кристиано Роналдо е един от тримата най-велики футболисти за всички времена

Популярни
Президентът на УЕФА Александър Чеферин не спести похвали за португалския нападател Кристиано Роналдо и го нарече "един от тримата най-велики футболисти за всички времена" на ежегодната гала вечер, организирана от Португалската футболна федерация.

"Мисля, че той несъмнено е най-великият португалски футболист в света. Никога не съм виждал някой толкова целеустремен. Той не иска да спре, иска да продължи да се бори. Постиженията му са впечатляващи. Мисля, че ще ни е нужен двучасов разговор, за да каза всичко за него. Изпитвам голямо уважение към него като човек и футболист, а също така знаем колко благотворителни неща прави. Той е един от тримата най-велики футболисти на всички времена", цитира "О'Жого" думите на Чеферин.

23-годишният Нуно Мендеш получи наградата на церемонията "Portugal Football Globes 2025", която почете най-добрите играчи в португалския и международния футбол.

"Нуно Мендеш е фантастичен играч, може би най-добрият в момента, но позицията му не е толкова ценена, колкото на атакуващите играчи. Има Жоао Невеш, Витиня и любимият ми централен защитник Рубен Диаш, но не искам да споменавам имена, защото може да пропусна някого", добави Чеферин. 

