Чеферин: Няма повече място за нови мачове, играчите се нуждаят от почивка

Президентът на УЕФА Александър Чеферин коментира натоварения футболен календар и нарастващия брой мачове.
Словенският ръководител подчерта, че е достигнат лимитът на възможностите за добавяне на нови срещи в графика.
„Отборите имат различни нужди и изисквания: едни искат да играят повече, за да генерират по-големи приходи, а други – по-малко. Ние сме на ръба“, заяви Чеферин.
Чеферин: Ако отдалечим футбола от неговите корени, рискуваме да го разрушим
„Смятам, че футболистите се нуждаят от поне един месец почивка след края на сезона. В календара просто няма повече място за нови мачове“, завърши президентът на УЕФА.
