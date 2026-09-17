Флик записа най-добрия старт в историята на Барселона

Отборът на Барселона, воден от Ханзи Флик, вече може да се похвали с нов исторически рекорд. Немският специалист успя да постигне най-добрия старт на сезон за всички времена, записвайки седем поредни победи – шест в Ла Лига и една в Шампионската лига.

Досега най-доброто постижение беше от шест последователни успеха, регистрирано три пъти в историята на клуба: през сезон 1929/30 г. с Джеймс Белами начело, през 1960/61 г. под ръководството на Любиша Брочич и най-скоро – през 2018/19 г. с Ернесто Валверде като треньор.

Барселона показа, че в момента няма граници

От тази сряда обаче Ханзи Флик е авторът на най-силния старт в историята със седем поредни победи. Тези успехи позволиха на Барселона да оглави еднолично класирането в Ла Лига с три точки преднина пред втория Реал Мадрид, както и да дели първото място в общото класиране в Шампионската лига с ПСЖ и Байерн.

Освен това отборът на Флик натрупа безпрецедентен брой голове за начало на сезон, отбелязвайки общо 33 попадения в седем мача: 28 в домашното първенство и пет в Европа. Средната резултатност е просто зашеметяваща – почти пет гола (4,7) на мач.

Всъщност от седемте официални срещи, изиграни до момента, само в една отборът вкара едва два гола (срещу Атлетик). В останалите мачове броят на попаденията варираше между четири (Леванте), пет (Елче, Райо, Валенсия и Фейенорд) и седем (Расинг).

Барселона е и единственият непобеден отбор в Ла Лига след първите шест кръга. Депортиво също споделяше това постижение, но в сряда допусна първа загуба, след като отстъпи у дома на Севиля с 0:1.

Без съмнение в момента Барселона е най-атрактивният, най-офанзивният и най-възхваляваният отбор, който предизвиква най-силни емоции. Рафиня се утвърди като абсолютен лидер във всички аспекти на играта, а Ламин Ямал е големият двигател на атаката. Двамата заедно са отбелязали 15 гола от началото на сезона.

Amb aquesta victòria, sumem el millor inici de la nostra història en totes les competicions.



7️⃣ partits

7️⃣ victòries



El Barça de Hansi Flick 🫶 pic.twitter.com/e73tM5hzNj — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 16, 2026

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Снимки: Imago