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Флик записа най-добрия старт в историята на Барселона

  • 17 сеп 2026 | 09:50
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Отборът на Барселона, воден от Ханзи Флик, вече може да се похвали с нов исторически рекорд. Немският специалист успя да постигне най-добрия старт на сезон за всички времена, записвайки седем поредни победи – шест в Ла Лига и една в Шампионската лига.

Досега най-доброто постижение беше от шест последователни успеха, регистрирано три пъти в историята на клуба: през сезон 1929/30 г. с Джеймс Белами начело, през 1960/61 г. под ръководството на Любиша Брочич и най-скоро – през 2018/19 г. с Ернесто Валверде като треньор.

Барселона показа, че в момента няма граници
Барселона показа, че в момента няма граници

От тази сряда обаче Ханзи Флик е авторът на най-силния старт в историята със седем поредни победи. Тези успехи позволиха на Барселона да оглави еднолично класирането в Ла Лига с три точки преднина пред втория Реал Мадрид, както и да дели първото място в общото класиране в Шампионската лига с ПСЖ и Байерн.

Освен това отборът на Флик натрупа безпрецедентен брой голове за начало на сезон, отбелязвайки общо 33 попадения в седем мача: 28 в домашното първенство и пет в Европа. Средната резултатност е просто зашеметяваща – почти пет гола (4,7) на мач.

Всъщност от седемте официални срещи, изиграни до момента, само в една отборът вкара едва два гола (срещу Атлетик). В останалите мачове броят на попаденията варираше между четири (Леванте), пет (Елче, Райо, Валенсия и Фейенорд) и седем (Расинг).

Барселона е и единственият непобеден отбор в Ла Лига след първите шест кръга. Депортиво също споделяше това постижение, но в сряда допусна първа загуба, след като отстъпи у дома на Севиля с 0:1.

Без съмнение в момента Барселона е най-атрактивният, най-офанзивният и най-възхваляваният отбор, който предизвиква най-силни емоции. Рафиня се утвърди като абсолютен лидер във всички аспекти на играта, а Ламин Ямал е големият двигател на атаката. Двамата заедно са отбелязали 15 гола от началото на сезона.

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Снимки: Imago

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