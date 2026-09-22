Фенербахче отново ще се пробва за Чалханоолу

Фенербахче готви да възобнови преговорите за 32-годишния халф на Интер Хакан Чалханоолу. Според информация на „Фанатик“, грандът от Истанбул вече е започнал да проучва възможността за трансфер на турския национал.

През лятото Фенербахче не успя да привлече желания централен полузащитник, поради което ръководството на отбора планира да подсили тази позиция през януари. Един от основните варианти остава Чалханоолу, който и преди беше свързван с евентуално завръщане в родината си.

Фенербахче може да се свърже с представителите на футболиста по време на предстоящата пауза за националните отбори. Клубът иска да оцени възможността за провеждане на преговори и потенциален трансфер през зимата.

Важен фактор за бъдещите разговори може да се окаже договорът на Чалханоолу с Интер. Настоящото споразумение на турския халф с италианския шампион е до юни 2027 година.

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Снимки: Imago