Киву: На почивката казах доста неща на футболистите, но те си остават между нас

Наставникът на Интер Кристиан Киву намекна, че е подложил играчите на сериозна критика по време на почивката, вдъхновявайки поредния обрат за равенството 2:2 с Рома.

„Нерадзурите“ показаха най-доброто и най-лошото от себе си до момента през сезона на „Олимпико“. Два гола на Ману Коне ги изпратиха на почивка с пасив от 0:2 за четвърти пореден мач в Серия "А" и Шампионската лига. Въпреки това, те загубиха само един от тези двубои – с 1:2 от Реал Мадрид.

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„Ще започна от второто полувреме, тъй като казах на играчите какво мисля за първото по време на почивката и това си остава между нас. Това е абсолютната истина, това е, което мисля, и съм убеден, че и те го знаят", коментира Киву.

„Ще се съсредоточа върху второто полувреме, което по отношение на нагласа, борбеност и характер беше забележително. Изправихме се срещу страхотен съперник. Знаем какво представлява Рома. Получи се атрактивен мач. Мисля, че през втората част показахме малко повече от това, което сме виждали досега през сезона. Трябва да надграждаме върху това. Повтарям, някои неща си остават между мен и играчите, но това все пак е ценна точка, спечелена на трудно за всеки гост място", отчете треньорът на "нерадзурите".

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„Трябва да се справяме по-добре с първоначалния си подход, с разбирането за интензивността на противниците. Няма да изисквам да ги превъзхождаме по интензивност, но поне да им отговорим“, продължи Киву.

„Позицията ни по това време миналия сезон всъщност беше по-лоша от сегашната. Не забравяйте, че имаме 13 точки след два директни сблъсъци с преки съперници като Наполи и Рома. Има много работа за вършене, знаем това, но ще взема добрите неща, които направихме през второто полувреме", добави румънският специалист.

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Снимки: Gettyimages