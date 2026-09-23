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Мисия „Евро 2027“: Математиката и битките, които делят България U21 от историческо класиране

  • 23 сеп 2026 | 08:34
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Мисия „Евро 2027“: Математиката и битките, които делят България U21 от историческо класиране

Младежкият национален отбор на България до 21 години се намира в ключов момент от квалификационния си цикъл за Европейското първенство през 2027 г.

Младежкият национален отбор на България до 21 години се намира в ключов момент от квалификационния си цикъл за Европейското първенство през 2027 г. Разположен в изключително оспорваната Група B заедно с фаворита Португалия, традиционно силните състави на Чехия и Шотландия, както и тимовете на Азербайджан и Гибралтар, нашият тим е изправен пред решителната финална права.

Младежите атакуват Португалия, Чехия и Шотландия с играчи от Милан, Жирона и АЕК
Младежите атакуват Португалия, Чехия и Шотландия с играчи от Милан, Жирона и АЕК

Към момента балансът ни от 11 точки в 7 мача (3 победи, 2 равенства, 2 загуби) ни държи в играта, но програмата до края изисква мобилизация до краен предел. Предстоят ни трите най-тежки сблъсъка: домакинства срещу Португалия и Шотландия в Пазарджик и гостуване на Чехия

Какво точно ни е нужно, за да продължим напред, и какви са реалните сценарии?

Директна виза: Само 9-те победители в групите и най-добрият втори отбор (като не се зачитат резултатите срещу последния в групата) се класират директно.

Баражи: Останалите 8 втори отбора отиват на двустранни плейофи през ноември 2026 г., за да разпределят последните 4 места

С оглед на класата на Португалия, която води убедително в групата, реалната и прагматична цел на България е фиксирането на второто място.

Математическите сценарии за България

Сценарий А: Максимумът (7-9 точки) – Сигурен бараж

Ако момчетата на Тодор Янчев успеят да спечелят две от оставащите си три срещи (например домакинствата в Пазарджик) или измъкнат победа и две равенства, България ще завърши с 18–20 точки. При такъв актив второто място в групата е гарантирано, тъй като директните ни конкуренти Чехия и Шотландия ще загубят точки в преките сблъсъци с нас. С 18+ точки имаме и сериозен шанс да бъдем сред най-добрите втори отбори за директно класиране. [1, 2, 3]

Тодор Янчев остава начело на младежите
Тодор Янчев остава начело на младежите

Сценарий Б: Реалистичният (4-5 точки) – Зависимост от чужди грешки

Победа над Шотландия у дома, равенство с Чехия като гост и очаквана тежка битка с Португалия. С актив от около 15-16 точки крайното класиране ще се реши по показателите в преките двубои между триъгълника България-Чехия-Шотландия. В този случай головата разлика и дисциплинарният картон могат да се окажат решаващи за подпечатване на второто място.

Сценарий В: Под 3 точки – Отпадане

Всякакъв актив от само една победа или три равенства до края на кампанията почти сигурно ще ни остави на 4-то място в крайното класиране, извън борбата за баражите.

20 U21 България 2:1 Чехия

Ключовите фактори

Домакинствата в Пазарджик

Двата домакински мача срещу Португалия (30 септември) и Шотландия ще се играят на стадион „Георги Бенковски“. Факторът „домакинска публика“ ще бъде основен коз. Младежите вече доказаха, че могат да печелят у дома (победата с 2:1 над Чехия през миналата година) и Пазарджик трябва да се превърне в непревземаема територия.

Дисциплината в защита срещу португалското нападение

Първият мач срещу Португалия завърши с тежко 0:3 като гост. Сега, с международния опит на бранители като Мартин Георгиев (АЕК) и Росен Божинов (Пиза), Янчев ще трябва да затвори пространствата. Равенство срещу иберийците би било огромен стратегически успех, който ще даде психологическо предимство преди гостуването в Храдец Кралове.

Ролята на "чужденците" и лидерите

Повиканите вратари Александър Андреев (Жирона), Пламен Андреев (Дебрецен) и Андрей Кръстев (Сампдория) показват, че този състав има огромен индивидуален потенциал на вратарския пост. Отборът обаче трябва да намери по-добра ефективност в предни позиции, тъй като 7 отбелязани гола в 7 мача е статистика, която се нуждае от подобрение, ако искаме да пречупим коравите защити на Шотландия и Чехия.

България U21 държи съдбата си в собствените си ръце, но летвата е вдигната максимално високо. Ключът се крие в минимум 4 точки от следващите два мача (Португалия и Чехия), за да може сблъсъкът с Шотландия накрая да бъде истински финален щурм за класиране на исторически бараж.

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