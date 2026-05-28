България (U21) води подготовка преди проверката със Северна Македония

Младежките национали се подготвят на пълни обороти за контролната среща със Северна Македония в събота.

Петима футболисти отпаднаха от първоначалния списък на Тодор Янчев: Димитър Папазов, Тодор Павлов, Антон Иванов, Севи Идриз и Георги Чорбаджийски.



Към състава вече се присъединиха футболистите на Черно море Георги Лазаров, Николай Златев и Емануил Няголов. Утре и Кубрат Йонашчъ ще се включи към групата.



Двубоят със Северна Македония е на 30 май от 17:00 часа на стадион "Витоша" в Бистрица. Входът за срещата е свободен.

