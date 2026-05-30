България U21 победи Северна Македония в контрола

Младежкият национален отбор на България победи с 1:0 Северна Македония в приятелска среща, която се игра на стадион "Витоша" в Бистрица. Единственото попадение в мача реализира Стивън Стоянчов в 50-ата минута.

Няколко дни преди сблъсъка от сметките на Тодор Янчев отпаднаха футболистите на Локомотив (Пловдив) Тодор Павлов, Севи Идриз и Георги Чорбаджийски заради баража за участие в Лигата на конференциите. За много момчета от състава това бе и първа повиквателна. Това са Кристиян Бойчев, Стивън Стоянчов, Емануил Няголов, Васил Каймаканов, Максимилиан Лазаров, Кристиян Пехливанов и Борис Тодоров.

Първото полувреме бе много равностойно със ситуации и пред двете врати. За "трикольорите" с пропуски се отчетоха Борис Димитров и Асен Митков.

Втората част стартира отлично. Груба грешка на противниковия вратар изведе Стивън Стоянчов на празна врата и таранът реализира попадение само 5 минути след дебюта си за селекцията до 21 години. Като цяло след почивката България имаше пълно превъзходство. През вторите 45 минути футболистите на Тодор Янчев отправиха цели 10 удара, докато гостите имаха 1.

Двубоят със Северна Македония бе част от подготовката на "лъвчетата" за решаващите три квалификационни срещи между 25 септември и 6 октомври срещу Португалия, Чехия и Шотландия.

Състав на България U21: 12. Александър Андреев (1. Стефан Смъркалев) 2. Ивайло Видев, 3. Емануил Няголов, 4. Никола Нейчев, 5. Мартин Георгиев (13. Кубрат Йонашчъ), 6. Иван Панков (20. Дамян Йорданов), 8. Антоан Стоянов (18. Борис Тодоров), 22. Асен Митков (к) (16. Кристиян Бойчев), 10. Георги Лазаров (19. Васил Каймаканов), 11. Николай Златев (Роберто Райчев), 17. Борис Димитров (9. Стивън Стоянчов)

Снимки: Startphoto