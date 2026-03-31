България U21 0:0 Азербайджан U21, минута мълчание в памет на Борислав Михайлов преди старта на мача

Младежкият национален тим на България играе срещу Азербайджан в ключов мач от европейските квалификации. Резултатът към момента на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив е 0:0.

Двубоят започна с минута мълчание в памет на Борислав Михайлов, който ни напусна по-рано днес. Освен това българските футболисти играха и със специални черни ленти на ръката.

Нашите момчета стартираха доста настървено още от първия съдийски сигнал и след по-малко от 30 секунди игра можеха да открият чрез автогол. Тогава бранител на противника подаде назад към вратаря, но двамата не се разбраха и се получи напрежение. Георги Лазаров се опита да пресече, но неуспешно.

В 4-ата минута “лъвовете” получиха право да изпълнят пряк свободен удар от удобна позиция от ъгъла на наказателното поле. Асен Митков стреля опасно, но вратарят на гостите изби.

Постепенно Азербайджан поизравни играта и започна по-често да поглежда към вратата на нашия тим. В 19-ата минута Ахмадзада шутира добре, но топката премина встрани от вратата.

БЪЛГАРИЯ U21 0:0 АЗЕРБАЙДЖАН U21

Стартови състави:

България U21: 23. Алекс Божев, 3. Мартин Георгиев, 2. Ивайлов Видев, 4. Тодор Павлов, 15. Димитър Папазов, 21. Петко Панайотов, 22. Асен Митков, 16. Цветослав Маринов, 19. Николай Златев, 7. Георги Лазаров, 11. Севи Идриз

Азербайджан U21: 12. Мамадзада, 2. Ахмадов, 3. Абасов, 5. Рустамов, 4. Дунямалиев, 17. Джабрайлзаде, 18. Мамадов, 15. Мамадов, 20. Шахиняров, 11. Алиев, 23. Ахмадзада

Още от БГ Футбол

Феновете ще могат да отдадат почитта си към Борислав Михайлов на "Герена"

Любо Ганев за Борислав Михайлов: Днес българският спорт и българският футбол загубиха една от най-големите си фигури

България U19 отстъпи на Испания, но остави добри впечатления

Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

Йорданов: Трудно ми е да говоря, защото загубихме един голям човек

Николай Михайлов: Почивай в мир, татко! Ти ще продължиш да живееш във всеки един от нас

Водещи Новини

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

Александър Димитров: Няма да отговарям на критиките, моят отговор е само в работата

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

