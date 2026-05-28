Петима отпаднаха от състава на България U21 за предстоящата контрола със Северна Македония

Младежките национали на България се подготвят на пълни обороти за предстоящата контролна среща със Северна Македония в събота. От БФС обаче обявиха, че петима футболисти отпадат от първоначалния списък на Тодор Янчев. Това са Димитър Папазов, Тодор Павлов, Антон Иванов, Севи Идриз и Георги Чорбаджийски.

Към състава вече се присъединиха футболистите на Черно море Георги Лазаров, Николай Златев и Емануил Няголов. Утре и Кубрат Йонашчъ ще се включи към групата.

Двубоят със Северна Македония е на 30 май от 17:00 часа на стадион “Витоша” в Бистрица. Входът за срещата е свободен.

