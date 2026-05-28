Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U21
  3. Петима отпаднаха от състава на България U21 за предстоящата контрола със Северна Македония

Петима отпаднаха от състава на България U21 за предстоящата контрола със Северна Македония

  • 28 май 2026 | 17:40
  • 347
  • 0
Петима отпаднаха от състава на България U21 за предстоящата контрола със Северна Македония

Младежките национали на България се подготвят на пълни обороти за предстоящата контролна среща със Северна Македония в събота. От БФС обаче обявиха, че петима футболисти отпадат от първоначалния списък на Тодор Янчев. Това са Димитър Папазов, Тодор Павлов, Антон Иванов, Севи Идриз и Георги Чорбаджийски.

Тодор Янчев обяви състава на младежите за контролата със Северна Македония - Левски и ЦСКА с по един представител
Тодор Янчев обяви състава на младежите за контролата със Северна Македония - Левски и ЦСКА с по един представител

Към състава вече се присъединиха футболистите на Черно море Георги Лазаров, Николай Златев и Емануил Няголов. Утре и Кубрат Йонашчъ ще се включи към групата.

Двубоят със Северна Македония е на 30 май от 17:00 часа на стадион “Витоша” в Бистрица. Входът за срещата е свободен.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Железничар отказал сериозна оферта за Силвестър Джаспър

Железничар отказал сериозна оферта за Силвестър Джаспър

  • 28 май 2026 | 15:21
  • 1705
  • 1
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – Септември е на крачка от титлата

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – Септември е на крачка от титлата

  • 28 май 2026 | 15:00
  • 562
  • 0
Георги Костадинов: Никой не вярваше, че Левски ще спечели титлата

Георги Костадинов: Никой не вярваше, че Левски ще спечели титлата

  • 28 май 2026 | 14:56
  • 1009
  • 3
„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – грешна стъпка за лидера Лудогорец

„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – грешна стъпка за лидера Лудогорец

  • 28 май 2026 | 14:30
  • 708
  • 0
Ефе Али: Показахме кой е Царят на Пловдив

Ефе Али: Показахме кой е Царят на Пловдив

  • 28 май 2026 | 14:23
  • 768
  • 6
ЦСКА 1948 се похвали с десетима национали

ЦСКА 1948 се похвали с десетима национали

  • 28 май 2026 | 14:23
  • 764
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Септември (София) 0:1 Янтра, гол на Милчо Ангелов

Септември (София) 0:1 Янтра, гол на Милчо Ангелов

  • 28 май 2026 | 18:05
  • 7130
  • 34
Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

  • 28 май 2026 | 15:27
  • 9150
  • 51
Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

  • 28 май 2026 | 17:34
  • 2625
  • 5
Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

  • 28 май 2026 | 16:21
  • 5364
  • 5
Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

  • 28 май 2026 | 16:34
  • 7081
  • 9
Антъни Гордън пристигна в Барселона

Антъни Гордън пристигна в Барселона

  • 28 май 2026 | 17:25
  • 2715
  • 9