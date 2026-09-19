Брайтън - Арсенал, само две промени за Артета, пет за домакините

Арсенал гостува на Брайтън в един от най-интересните мачове от петия кръг на Премиър лийг. Шампионите започнаха отлично настоящата кампания и до момента имат пълен актив от четири победи, като ще искат да продължат това представяне. От своя страна “чайките” също започнаха много стабилно сезона и до момента заемат шестата позиция в класирането с две победи, равенство и само една загуба. Домакините ще имат приповдигнато самочувствие и от впечатляващия обрат срещу Манчестър Юнайтед в средата на седмицата, което ще им вдъхне допълнителна увереност.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета прави две промени в своя тим спрямо тези, които стартираха при успеха над Съндърланд през седмицата. Бен Уайт е контузен, а на неговото място отдясно започва Юриен Тимбер. Майлс Луис-Кели е заменен от новото попълнение Бруно Гимараеш, като това е първи мач като титуляр за бразилския полузащитник в първенството. Талантът Макс Дауман, който през седмицата направи сензация и отбеляза два гола срещу Ипсуич, е на пейката, където се завръща и Пиеро Инкапие.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



Your Gunners. Ready to go 👊



🤝 Presented by @Deel — Arsenal (@Arsenal) September 19, 2026

Фабиан Хюрцелер прави цели пет промени в своя състав спрямо този, който започна двубоя срещу Манчестър Юнайтед. Ферди Кадиоглу заменя Костиня, а на мястото на Жауен Хаджам влиза Ясин Аяри. Очаквано се завръщат сред титулярите и Барт Фербрюген, Диего Гомес и Максим Де Кайпер, който се разписа срещу “червените дяволи”. Паскал Струйк пък заменя Люис Дънк, който е извън групата за двубоя.

TEAM NEWS! 🚨 Our 125 match starting XI... 👊 pic.twitter.com/kKt3TKWBtu — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) September 19, 2026

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Снимки: Gettyimages