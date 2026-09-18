Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Емери предвиди място в топ 4 за Тотнъм и се оплака от многото контузии

Емери предвиди място в топ 4 за Тотнъм и се оплака от многото контузии

  • 18 сеп 2026 | 18:45
  • 711
  • 1
Емери предвиди място в топ 4 за Тотнъм и се оплака от многото контузии

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери е съгласен, че до момента отборът не показва нужното ниво в Премиър лийг, след като спечели само една точка в първите си четири мача. Утре на бирмингамци предстои гостуване на отбора Тотнъм, който според баскът има огромен потенциал и ще завърши в топ 4 в крайното класиране на Висшата лига.

"Имаме толкова много контузени играчи, че е трудно да ги изброим всички. Извън строя са Марко Асенсио, Амаду Онана, Моду Сисе, Пау Торес, Ян Маатсен, Леон Горетцка и Браян Маджо. Разбира се, сега искаме да видим бърз ефект от играчите, които привлякохме – Йохан Манзамби, Матео Руджери, Аарън Уан-Бисака, както и млади таланти като Ибрахим Мбайе, Джордж Хемингс и Маджо. Да, това е целта ни. Но трябва да се борим и да играем със страст. Досега представянето ни във Висшата лига не беше на нужното ниво. Участваме в различни турнири и представянето ни варира в зависимост от изискванията и етапа, на който се намираме в процеса на развитие. Във Висшата лига ни липсваха добри резултати и достатъчно качествена игра – както в колективен, така и в индивидуален план. Липсва ни и време за изграждане на отбора. Надявам се, че утре ще видим напредък в играта на тима.

Това е най-трудното първенство в света. Има отбори, които след като спечелят промоция, разполагат с възможността да харчат средства и да привличат качествени играчи. А когато се изправяш срещу всеки един от съперниците, е изключително трудно. Имам високи изисквания към себе си и гледам реалистично на нещата. Разбирам и ситуацията на останалите отбори. Постигането на баланс е трудно предизвикателство за всеки клуб. Разбира се, има отбори, които се считат за фаворити за място в топ шест, топ седем, топ пет или топ четири. Един от тях е Тотнъм. Те бяха сред претендентите и в предишни години, но в крайна сметка не успяха да се представят на ниво поради различни причини. Въпреки това, ясно се открояват шест отбора, които реално се борят за място в челната шестица.

Потенциалът на Тотнъм е огромен. Привлякоха много качествени играчи, но се нуждаят от време, за да сглобят всичко и да се сработят, както и за да възприемат напълно идеите на треньора. Де Дзерби е фантастичен мениджър. Той практикуваше страхотен футбол и постигна отлични резултати в Брайтън. Свърши чудесна работа и преди това – в Италия и Марсилия. Отборът им се подобрява. Играят на много високо ниво, дори когато губят – както се случи срещу Ливърпул. Предстои ни труден мач срещу тях. Със сигурност ще трябва да бъдем много съсредоточени в защита. Що се отнася до Тотнъм – очаквам да завършат в топ 4", заяви Емери по време на днешната си пресконференция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Новият селекционер на Белгия направи осем промени в състава спрямо Световното първенство

Новият селекционер на Белгия направи осем промени в състава спрямо Световното първенство

  • 18 сеп 2026 | 15:39
  • 1109
  • 0
Ливърпул преговаря с директор на Брентфорд, възможно е и вътрешно назначение

Ливърпул преговаря с директор на Брентфорд, възможно е и вътрешно назначение

  • 18 сеп 2026 | 15:29
  • 1259
  • 0
Флик преди тежкото гостуване на Севиля: Мисля, че сме на различно ниво от миналата година

Флик преди тежкото гостуване на Севиля: Мисля, че сме на различно ниво от миналата година

  • 18 сеп 2026 | 15:06
  • 3372
  • 1
Лапоухов и Ебонг отново с повиквателни за националния отбор на Беларус

Лапоухов и Ебонг отново с повиквателни за националния отбор на Беларус

  • 18 сеп 2026 | 15:05
  • 1654
  • 4
Чави обяви първите си повиквателни начело на Нидерландия, емблематичен играч е аут

Чави обяви първите си повиквателни начело на Нидерландия, емблематичен играч е аут

  • 18 сеп 2026 | 15:00
  • 1890
  • 0
Роналдо получи повиквателна и при новия селекционер на Португалия

Роналдо получи повиквателна и при новия селекционер на Португалия

  • 18 сеп 2026 | 14:58
  • 6308
  • 35
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:0 ЦСКА 1948

Славия 0:0 ЦСКА 1948

  • 18 сеп 2026 | 19:59
  • 5317
  • 6
Четирима треньори пристигат в България, за да убедят шефовете на ЦСКА за поста на Янев

Четирима треньори пристигат в България, за да убедят шефовете на ЦСКА за поста на Янев

  • 18 сеп 2026 | 18:58
  • 17234
  • 25
Левски размисли за цените на билетите в Лига Европа, "сините" с обръщение към феновете си

Левски размисли за цените на билетите в Лига Европа, "сините" с обръщение към феновете си

  • 18 сеп 2026 | 19:04
  • 9313
  • 16
Григор показа характер и изведе България напред срещу Дания след обрат

Григор показа характер и изведе България напред срещу Дания след обрат

  • 18 сеп 2026 | 19:37
  • 18313
  • 33
Собственикът на Левски проведе извънредно общо събрание в Лондон, сменя си името

Собственикът на Левски проведе извънредно общо събрание в Лондон, сменя си името

  • 18 сеп 2026 | 16:08
  • 36706
  • 96
Двама дебютанти в националния отбор за Лигата на нациите

Двама дебютанти в националния отбор за Лигата на нациите

  • 18 сеп 2026 | 13:48
  • 26873
  • 52