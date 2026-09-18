Емери предвиди място в топ 4 за Тотнъм и се оплака от многото контузии

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери е съгласен, че до момента отборът не показва нужното ниво в Премиър лийг, след като спечели само една точка в първите си четири мача. Утре на бирмингамци предстои гостуване на отбора Тотнъм, който според баскът има огромен потенциал и ще завърши в топ 4 в крайното класиране на Висшата лига.

"Имаме толкова много контузени играчи, че е трудно да ги изброим всички. Извън строя са Марко Асенсио, Амаду Онана, Моду Сисе, Пау Торес, Ян Маатсен, Леон Горетцка и Браян Маджо. Разбира се, сега искаме да видим бърз ефект от играчите, които привлякохме – Йохан Манзамби, Матео Руджери, Аарън Уан-Бисака, както и млади таланти като Ибрахим Мбайе, Джордж Хемингс и Маджо. Да, това е целта ни. Но трябва да се борим и да играем със страст. Досега представянето ни във Висшата лига не беше на нужното ниво. Участваме в различни турнири и представянето ни варира в зависимост от изискванията и етапа, на който се намираме в процеса на развитие. Във Висшата лига ни липсваха добри резултати и достатъчно качествена игра – както в колективен, така и в индивидуален план. Липсва ни и време за изграждане на отбора. Надявам се, че утре ще видим напредък в играта на тима.

Това е най-трудното първенство в света. Има отбори, които след като спечелят промоция, разполагат с възможността да харчат средства и да привличат качествени играчи. А когато се изправяш срещу всеки един от съперниците, е изключително трудно. Имам високи изисквания към себе си и гледам реалистично на нещата. Разбирам и ситуацията на останалите отбори. Постигането на баланс е трудно предизвикателство за всеки клуб. Разбира се, има отбори, които се считат за фаворити за място в топ шест, топ седем, топ пет или топ четири. Един от тях е Тотнъм. Те бяха сред претендентите и в предишни години, но в крайна сметка не успяха да се представят на ниво поради различни причини. Въпреки това, ясно се открояват шест отбора, които реално се борят за място в челната шестица.

Потенциалът на Тотнъм е огромен. Привлякоха много качествени играчи, но се нуждаят от време, за да сглобят всичко и да се сработят, както и за да възприемат напълно идеите на треньора. Де Дзерби е фантастичен мениджър. Той практикуваше страхотен футбол и постигна отлични резултати в Брайтън. Свърши чудесна работа и преди това – в Италия и Марсилия. Отборът им се подобрява. Играят на много високо ниво, дори когато губят – както се случи срещу Ливърпул. Предстои ни труден мач срещу тях. Със сигурност ще трябва да бъдем много съсредоточени в защита. Що се отнася до Тотнъм – очаквам да завършат в топ 4", заяви Емери по време на днешната си пресконференция.

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