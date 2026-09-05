Вила взе първа точка, но продължава да е без победа

Астън Вила спечели първа точка за новия сезон, след като завърши 0:0 при гостуването си на Хъл. Тимът на Якирович продължава без загуба след двата успеха на старта и в момента е втори в класирането.
Вила можеше да поведе много рано. Николас Джаксън засече с глава на далечната греда центриране на Маатсен, но не бе достатъчно точен. Домакините отговориха с удар на Макбърни, който не затрудни Сузуки. Хъл имаше добър период, но постепенно бирмингамци започнаха да контролират събитията на терена. В край на първата част гостите имаха претенции за дузпа след падане на Джаксън, а при ответната атака тимът на Якирович не се възползва от отлична възможност при контраатака.
Малко след почивката Макгин пропусна отлична възможност, след като в опита си да прехвърли вратаря прати топката над вратата. Удар на Буендия също мина над вратата. В 65-ата минута Хъл можеше да поведе. След ъглов удар Белуми стреля прекрасно, а топката се удари в гредата. Домакините бе близо до гол и в края. Сузуки отрази удар на Чо, а в 90-ата минута Макбърни не успя да отправи удар след прекрасно центриране на Джайлс.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago