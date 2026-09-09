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Емери: Тази победа е важна за нашата увереност и стабилност

  • 9 сеп 2026 | 04:29
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Мениджърът на Астън Вила Унай Емери определи първия успех на своя тим през сезона като „изключително важен“. Бирмингамци спечелиха драматично с 3:2 гостуването си на белгийския Клуб Брюж в среща от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

„Днес направихме една голяма крачка напред и това е много, много важно за нашата увереност и стабилност“, заяви Емери.

Астън Вила си припомни как да вкарва в голово шоу с Брюж
Астън Вила си припомни как да вкарва в голово шоу с Брюж

„Имахме толкова много шансове да си осигурим по-голямо предимство. Второто полувреме беше малко по-равностойно. Когато водехме с 2:0, бяхме много уверени, но Брюж вкара гол и усетихме лек спад в самочувствието в сравнение с първата част. Въпреки това завършихме добре, като контролирахме мача точно по плана ни“, допълни испанецът.

Испанският специалист призна, че тимът му е трябвало сериозно да изстрада победата в заключителните минути под натиска на домакините.

„Да играеш като гост в Европа е много трудно. Те работеха здраво заедно със своите привърженици, които бяха изключително ентусиазирани и искаха победата“, завърши наставникът на Астън Вила.

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Снимки: Gettyimages

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