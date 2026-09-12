Нотингам увеличи проблемите на Астън Вила

Нотингам постигна първата си победа от началото на сезона. Форест спечели с 2:1 при гостуването си на Астън Вила. Победният гол падна две минути преди края на редовното време, когато Игор Жезус се разписа. Така Нотингам записа първи успех на “Вила Парк” от 32 години. Бирмингамци продължават да са в зоната на изпадащите, след като спечелиха само една точка в първите си четири мача.

Отборът на Оливер Гласнер поведе в началото на второто полувреме, когато лятната покупка Лиъм Делап откри резултата. Той отбеляза първия си гол от януари насам. Резервата на домакините Алисон изравни в 74-ата минута, но гостите имаха предимство през голяма част от мача и в края стигнаха до победа.

Nottingham Forest have their first win at Villa Park since 1994, thanks to Liam Delap's first goal for the club and a late winner from Igor Jesus.



Aston Villa's wait for a Premier League goal is over, but their wait for a first league win of 2026-27 goes on. pic.twitter.com/oXyunLD7Qn — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 12, 2026

Астън Вила изигра пореден разочароващ мач, въпреки че имаше шанс да открие след отклонен удар на Виктор Линдельоф. Рекордната покупка Николас Джаксън бе заменен на почивката, когато Унай Емери направи двойна смяна, но и това не помогна.

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Снимки: Imago