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  2. Астън Вила
  3. Нотингам увеличи проблемите на Астън Вила

Нотингам увеличи проблемите на Астън Вила

  • 12 сеп 2026 | 20:08
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Нотингам постигна първата си победа от началото на сезона. Форест спечели с 2:1 при гостуването си на Астън Вила. Победният гол падна две минути преди края на редовното време, когато Игор Жезус се разписа. Така Нотингам записа първи успех на “Вила Парк” от 32 години. Бирмингамци продължават да са в зоната на изпадащите, след като спечелиха само една точка в първите си четири мача.

Отборът на Оливер Гласнер поведе в началото на второто полувреме, когато лятната покупка Лиъм Делап откри резултата. Той отбеляза първия си гол от януари насам. Резервата на домакините Алисон изравни в 74-ата минута, но гостите имаха предимство през голяма част от мача и в края стигнаха до победа.

Астън Вила изигра пореден разочароващ мач, въпреки че имаше шанс да открие след отклонен удар на Виктор Линдельоф. Рекордната покупка Николас Джаксън бе заменен на почивката, когато Унай Емери направи двойна смяна, но и това не помогна.

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Снимки: Imago

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