Астън Вила започна да навлиза във форма и изхвърли Ковънтри от Карабао къп

Астън Вила победи Ковънтри с 3:1 като гост и се класира за четвъртия кръг на Карабао Къп. Тами Ейбрахам се разписа на два пъти за бирмингамци – в 7-ата и 59-ата минута, а Рос Баркли добави още един гол в 40-ата. За домакините точен бе Виктор Торп в 27-ата минута.

Бирмингамци започнаха силно и поведе още в 7-ата минута. Джордж Хемингс и Матео Руджери комбинираха добре по левия фланг, след което топката стигна до Тами Ейбрахам, който бе оставен непокрит и отблизо не сгреши за 1:0. Ковънтри обаче не се предаде и постепенно започна да намира пространства пред вратата на гостите.

В 27-ата минута домакините възстановиха равенството. Виктор Торп изпълни отлично пряк свободен удар и изпрати топката в мрежата. Радостта на домакините обаче не продължи дълго, тъй като само 13 минути по-късно Вила отново излезе напред. След изпълнение на корнер Рос Баркли бе оставен непокрит и с глава реализира за 2:1.

След почивката Астън Вила продължи да контролира събитията и в 59-ата минута стигна до трети гол. Ейбрахам отново се възползва от проблем в отбраната на Ковънтри и завърши атаката за 3:1, записвайки второто си попадение в мача. Домакините опитаха да намалят изоставането си, но Вила действаше спокойно в защита и не позволи на Ковънтри да се върне в двубоя.

Така Астън Вила продължава към четвъртия кръг на Карабао къп. „Небесносините“ вече насочват вниманието си към Премиър лийг, където на 19 септември гостуват на Нотингам Форест. Вила също се връща към шампионата с гостуване на Тотнъм на 19 септември, преди следващите си ангажименти в паузата за националните отбори.

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Снимки: Gettyimages