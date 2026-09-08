Астън Вила си припомни как да вкарва в голово шоу с Брюж

Въпреки че няма нито един гол от три мача в Премиър лийг, първенецът в Лига Европа Астън Вила отбеляза цели три попадения и така спечели с 3:2 като гост на Брюж в зрелищен мач, който постави начало на основната фаза в Шампионската лига.

Първото полувреме предложи същинска голеада, като английският тим не се забави и взе аванс още в 11-ата минута. Тогава Пау Торес предприе продължителен рейд и накрая подаде топката на капитана Джон Макгин, който я прати в противниковата мрежа с техничен удар. В 19-ата минута Хуго Ветлесен възстанови равенството с шут по земя след пас на Ян Виржили. Само три минути по-късно обаче гостите си върнаха преднината чрез изстрел отблизо на Емилиано Буендия, който се възползва от асистенция на Жоао Гомеш. Тя нарасна в 43-тата минута, когато колебливият в този мач Ян Зомер излезе неразчетено напред, а Николас Джаксън го размина и след това се разписа в опразнената врата.

Втората част предложи само едно попадение, като то беше в полза на домакините. В 61-вата минута Николо Тресолди вкара дузпа, отсъдена чрез ВАР заради игра с ръка на Аарън Уан-Бисака. Въпреки че наложиха натиск, белгийците не съумяха да отбележат поне още един гол, като те дори нацелиха греда. Бирмингамци също пропуснаха няколко възможности да увеличат своя аванс.

Във втория кръг на турнира чак в средата на октомври Астън Вила е домакин на Фенербахче, а Брюж гостува на Интер.

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Снимки: Gettyimages