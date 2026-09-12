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Съставите на Ливърпул и Фулъм, Баркола е титуляр

  • 12 сеп 2026 | 16:07
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Съставите на Ливърпул и Фулъм, Баркола е титуляр

Ливърпул приема Фулъм на "Анфийлд" в двубой от четвъртия кръг на Премиър лийг. Мърсисайдци ще се опитат да постигнат втора поредна победа в първенството и трети последователен успех във всички турнири. Лондончани пък търсят първата си точка през този сезон.

Андони Ираола е направил три промени в своя състав в сравнение с мача с Атлетико Мадрид. Костас Цимикас, Райън Гравенберх и Виктор Муньос стартират на местата на Милош Керкез, Алексис Мак Алистър и Рио Нгумоа. Брадли Баркола започва за първи път като титуляр в Премиър лийг. Французинът бе заменен по време на срещата с Атлетико, но е напълно готов. Коди Гакпо е възстановен от своята контузия, но остава на пейката за началото.

Сандер Берге се завръща сред титулярите на Фулъм, като той заменя Сесар Паласиос. Давид Афенгрюбер дебютира, като заема мястото на Йоаким Андерсен, който e на пейката.

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Снимки: Imago

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