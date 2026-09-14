Джеймс Милнър се завърна в Ливърпул като треньор

Бившият вицекапитан на Ливърпул Джеймс Милнър се завърна в клуба, за да трупа опит като треньор. Англичанинът, който сложи край на 24-годишната си състезателна кариера това лято, вече работи с някои от младите таланти на „червените“ в академията в Къркби.

Според „Ливърпул Екои“ споразумението с Милнър е неофициално – той не е постоянен член на персонала, а придобива опит, докато работи за получаването на следващите си треньорски лицензи.

През уикенда 40-годишният бивш футболист е водил отбора до 11 години и се очаква през следващия период да работи с редица други възрастови групи.

Милнър отдавна е заявил намерението си да се насочи към треньорството. Той вече притежава лиценз УЕФА „А“ и сега се стреми да завърши своя „Про“ лиценз.

Той и преди е работил в академията по време на престоя си в Ливърпул. През февруари 2020 г. Милнър изнесе мотивираща реч пред младежкия отбор на „червените“, воден от тогавашния наставник на тима до 23 години Нийл Кричли. Това се случи преди знаменитата победа за ФА Къп над Шрюсбъри Таун, след като мениджърът на първия отбор Юрген Клоп отказа да използва титулярите си в мача.

По време на престоя си в Брайтън през миналия сезон Милнър също беше поканен да участва в тренировъчните сесии на мениджъра на „чайките“ Фабиан Хюрцелер.

Ливърпул има редица бивши играчи, които работят в академията. Конър Коуди е с отбора до 21 години, докато Том Клейтън е помощник-треньор на формацията до 16 години.

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