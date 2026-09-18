Облак гарантира, че трансферната сага с Алварес е забравена

Вратарят на Атлетико Мадрид Ян Облак отново категорично подкрепи Хулиан Алварес на фона на продължаващото недоволство на феновете към аржентинеца по повод неосъществения му трансфер в Барселона. Стражът подчерта, че той и съотборниците му са оставили трансферната сага зад гърба си, настоявайки, че Алварес е напълно отдаден на постигането на успехи на терена.

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Словенският вратар коментира ситуацията с аржентинския нападател преди дербито срещу Реал Мадрид в неделя: „Приехме ситуацията с Хулиан като нещо, което вече е в миналото. Той е с нас, ние го подкрепяме. Хулиан дава максимума от себе си и вече изигра няколко мача, в които вложи всичките си сили. Сигурен съм, че докато е тук, той ще дава 100 процента от себе си и ще направи всичко възможно, за да донесе на клуба най-добрите възможни резултати.“

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„Дербито си е дерби - всеки би искал да играе в такива срещи. Нагласата ми винаги е била да победим. Като футболист оставяш всичко на терена, с желание да се представиш по най-добрия начин и да помогнеш на отбора. Този път няма да бъде по-различно. Всяка година се борим и искаме да побеждаваме. Не се стремим просто към място в топ 4, а искаме титлата. Но сезонът в Ла Лига е много дълъг. Ще има добри и трудни моменти, както и периоди, в които нещата няма да вървят по план, но трябва да продължим да вярваме“, добави Облак по темата за предстоящия сблъсък с Реал.

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Снимки: Imago