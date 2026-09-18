Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Облак гарантира, че трансферната сага с Алварес е забравена

Облак гарантира, че трансферната сага с Алварес е забравена

  • 18 сеп 2026 | 13:58
  • 551
  • 0
Облак гарантира, че трансферната сага с Алварес е забравена

Вратарят на Атлетико Мадрид Ян Облак отново категорично подкрепи Хулиан Алварес на фона на продължаващото недоволство на феновете към аржентинеца по повод неосъществения му трансфер в Барселона. Стражът подчерта, че той и съотборниците му са оставили трансферната сага зад гърба си, настоявайки, че Алварес е напълно отдаден на постигането на успехи на терена.

Атлетико си спомни за времето на Любо Пенев в най-силния си двубой
Атлетико си спомни за времето на Любо Пенев в най-силния си двубой

Словенският вратар коментира ситуацията с аржентинския нападател преди дербито срещу Реал Мадрид в неделя: „Приехме ситуацията с Хулиан като нещо, което вече е в миналото. Той е с нас, ние го подкрепяме. Хулиан дава максимума от себе си и вече изигра няколко мача, в които вложи всичките си сили. Сигурен съм, че докато е тук, той ще дава 100 процента от себе си и ще направи всичко възможно, за да донесе на клуба най-добрите възможни резултати.“

Потвърдено: Алварес отпадна за днешната визита на Атлетико
Потвърдено: Алварес отпадна за днешната визита на Атлетико

„Дербито си е дерби - всеки би искал да играе в такива срещи. Нагласата ми винаги е била да победим. Като футболист оставяш всичко на терена, с желание да се представиш по най-добрия начин и да помогнеш на отбора. Този път няма да бъде по-различно. Всяка година се борим и искаме да побеждаваме. Не се стремим просто към място в топ 4, а искаме титлата. Но сезонът в Ла Лига е много дълъг. Ще има добри и трудни моменти, както и периоди, в които нещата няма да вървят по план, но трябва да продължим да вярваме“, добави Облак по темата за предстоящия сблъсък с Реал.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Селекционерът на Австралия не повика опитен вратар за контролите с Бразилия

Селекционерът на Австралия не повика опитен вратар за контролите с Бразилия

  • 18 сеп 2026 | 09:40
  • 520
  • 0
Байерн атакува върха в Бундеслигата

Байерн атакува върха в Бундеслигата

  • 18 сеп 2026 | 07:15
  • 2934
  • 0
Челси ще се опита да избегне трета поредна грешна стъпка

Челси ще се опита да избегне трета поредна грешна стъпка

  • 18 сеп 2026 | 07:00
  • 4817
  • 0
Пиер Саж: Видях много хубави неща, но има и какво да подобряваме

Пиер Саж: Видях много хубави неща, но има и какво да подобряваме

  • 18 сеп 2026 | 06:35
  • 2701
  • 0
Германия ще излезе с ретро-екипа от 1990 година в първия мач на Юрген Клоп

Германия ще излезе с ретро-екипа от 1990 година в първия мач на Юрген Клоп

  • 18 сеп 2026 | 06:14
  • 5908
  • 9
Себастиан Хьонес: Ундав скоро ще се върне на познатото си ниво

Себастиан Хьонес: Ундав скоро ще се върне на познатото си ниво

  • 18 сеп 2026 | 05:56
  • 2041
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Двама дебютанти в националния отбор за Лигата на нациите

Двама дебютанти в националния отбор за Лигата на нациите

  • 18 сеп 2026 | 13:48
  • 7137
  • 14
Левски - ЦСКА по здрач

Левски - ЦСКА по здрач

  • 18 сеп 2026 | 11:32
  • 21472
  • 55
Феновете на Локомотив (Пд) обявиха бойкот на мача с ЦСКА

Феновете на Локомотив (Пд) обявиха бойкот на мача с ЦСКА

  • 18 сеп 2026 | 13:18
  • 12517
  • 23
Ясен е пътят на България към финала на Евроволей 2026

Ясен е пътят на България към финала на Евроволей 2026

  • 18 сеп 2026 | 09:50
  • 26895
  • 36
С два "пистолета" във всяка ръка! Либерото на Полша хич не си поплюва в София

С два "пистолета" във всяка ръка! Либерото на Полша хич не си поплюва в София

  • 18 сеп 2026 | 10:41
  • 16624
  • 28
Евролигата се завръща в София с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!

Евролигата се завръща в София с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!

  • 18 сеп 2026 | 13:18
  • 2641
  • 1