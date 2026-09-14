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Ливърпул е отправил запитване за Коне и ще засили интереса си в бъдеще

  • 14 сеп 2026 | 13:13
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Ливърпул е отправил запитване за Коне и ще засили интереса си в бъдеще

Ливърпул е отправил запитване за халфа на Рома Ману Коне в края на летния трансферен прозорец. 25-годишният французин бе трансферна цел на Челси, като лондончани дори отправиха официална оферта за него в размер на 51,5 милиона паунда. Рома обаче отказа да продава един от най-важните си играчи, тъй като нямаше време да намери негов заместник. Очаква се Челси да поднови интереса си през януари.

След трансферите на Къртис Джоунс и Стефан Байчетич Ливърпул също е отправил запитване за Коне, като според “Тутомеркато” и “Ливърпул Екоу” мърсисайдци ще засилят интереса си в следващите месеци.

Халфът на Монако Ламин Камара също е играч към когото проявяват интерес и Челси, и Ливърпул. Това означава, че двата клуба за пореден път могат да влязат в директна трансферна битка през следващия прозорец.

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Снимки: Imago

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