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Почти тотален крах за следащите съперници на Левски в Лига Европа

  • 18 сеп 2026 | 13:07
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Следващите съперници на Левски в основната фаза на Лига Европа претърпяха поголовно крушение в първите си мачове от фазата. Единствено Съндърланд записа успех в двубоя си - 1:0 над АЗ Алкмаар, а всички останали регистрираха поражения, някои от които тежки или изненадващи.

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Италианският гранд Милан загуби с 0:2 като домакин от Бенфика, докато Олимпик Марсилия отнесе четири гола в Истанбул за 1:4 от Бешикташ. Виктория (Пилзен) получи звучен шамар у дома от Юнион Сен Жилоа - 0:3, а подобно бе и чувството на НЕК (Ниймеген) при гостуването на Ювентус - 0:5. Най-шокиращо обаче изглежда домакинското поражение на Лилестрьом от втородизивонния португалски Тореензе с 1:2. На целия този фон загубата на Ягелония от Олимпиакос с 1:2 в Атина изглежда, като направо положително представяне сред почти всички останали съперници на “сините”, като изключим Съндърланд.

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