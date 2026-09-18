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Бешикташ хвърли здрав бой на Марсилия и задълбочи кризата при французите

  • 18 сеп 2026 | 00:16
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Бешикташ хвърли здрав бой на Марсилия и задълбочи кризата при французите

Бешикташ стартира много силно и разби с 4:1 Марсилия в първи мач за двата отбора от основната фаза на Лига Европа. Двата отбора се оттеглиха на почивката при равен резултат – 1:1, но през втората част турците не оставиха никакви шансове на съперника си и отбелязаха три безответни гола.

Така „орлите“ записаха четвърта поредна победа във всички турнири, докато при ОМ положението е точно обратното – французите записаха четвърто последователно поражение във всички състезания. Марсилия е още един от следващите съперници на българския шампион Левски в основната фаза.

Бешикташ започна по-силно двубоя и поведе още в 15-ата минута. След чудесно двойно подаване Илхан Факили комбинира с Жуниор Олайтан, след което французинът излезе очи в очи със стража на гостите Джефри Де Ланж и технично го преодоля – 1:0 за турците. Бешикташ обаче се поувлече в нападения и позволи да бъде изненадан петнадесетина минути по-късно. Тогава при добра контраатака на Марсилия Химад Абдели изведe младия Кейлиан Абдела, който с хубав удар намери мрежата на Александер Нюбел – 1:1.

Десетина минути след почивката Бешикташ отново излезе напред. Оркун Кьокчу напредна и намери в наказателното поле Вацлав Черни. Чехът пое топката и с красив изстрел в ъгъла взриви домакинските фенове – 2:1. Само три минути по-късно турците сякаш окончателно пречупиха съперника си. Кьокчу се отличи с втората си асистенция в двубоя, като след корнер намери Майкъл Мурийо, а панамският бранител с глава пак намери мрежата на французите – 3:1 за Бешикташ. В 68-ата минута домакините можеха да увеличат с още аванса си, но изстрел на Факили от наказателното поле нацели напречната греда на Марсилия.

След това мачът се доиграваше, но „орлите“ успяха да вкарат още едно попадение в мрежата на ОМ. То дойде в 81-вата минута, а Жуниор Олайтан се отличи с втора асистенция и изведе влязлото от пейката ново попълнение Ернест Поку, който сам срещу Де Ланж оформи крайното 4:1.

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Снимки: Imago

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