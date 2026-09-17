Ювентус 3:0 НЕК Неймеген, Волтемаде се разписа от дузпа

Ювентус води с убедителното 3:0 срещу нидерландския НЕК Нeймеген в първи мач за двата отбора от основната фаза на Лига Европа на "Алианц Стейдиъм". Николас Гонсалес откри за "старата госпожа" още в 9-ата минута след комична грешка на стража на гостите, а Керим Алайбегович удвои в 24-ата минута с първия си гол с екипа на "бианконерите". Своят дебютен гол отбеляза и Ник Волтемаде от дузпа в 35-ата минута.

След като достигна до елиминационните плейофи на Шампионската лига в последните два сезона, сега италианският гранд насочва вниманието си към втория по сила европейски турнир, виждайки го като отлична възможност да спечели голям европейски трофей за първи път от 1996 г. насам, като се завръща в турнира три години по-късно. Наставникът на „бианконерите“ Лучано Спалети ще настоява отборът му да започне силно вкъщи, където Ювентус е спечелил последните си три европейски домакинства.

Завръщайки се в голям европейски турнир за първи път от сезон 2008/09, НЕК Неймеген е изправен пред тежко изпитание в Торино. Нидерландският тим влиза в надпреварата след разочароващо отпадане в квалификациите на Шампионската лига от Бодьо/Глимт и със само една победа в последните си шест официални мача. Италианците влизат в мача след поражение с 2:3 от Сасуоло в Серия А, докато гостите от Неймеген също регистрираха загуба в последния си шампионатен кръг от Камбуур с 0:3.

Двата отбора никога не са се срещали в официален мач. Ювентус се е изправял срещу нидерландски съперници 23 пъти в европейските турнири, като има положителен баланс (10 победи, 6 равенства, 7 загуби).

Лучано Спалети има куп проблеми днес, като няма да може да разчита на контузените Кенан Йълдъз, Мануел Локатели, Андреа Камбиазо, Кефрен Тюрам, Жереми Бога, Аркадиуш Милик и Хуан Кабал, а Лойд Кели пък е наказан.

Наставникът прави няколко промени, като за пръв път като титуляр в атака стартира взетия от Нюкасъл Ник Волтемаде. Зад него ще действат Уестън Маккени, заменил Франсиско Консейсао, както и Николас Гонсалес и Керим Алайбегович. Дъглас Луис и новото попълнение Папе Сар, който също за пръв път започва от първата минута, пък бяха двойката в средата на терена. В защита единствената промяна в сравнение с мача със Сасуоло е Федерико Гати, който заменя Бремер. Дебют на вратата на „бианконерите“ пък прави новото попълнение Камил Грабара.

В атака за НЕК Нeймеген е ветеранът Душан Тадич, подпомаган от Бриан Линсен и Тярон Чери. За нидерландците отсъстват вратарят Гонсало Кретаз, който е наказан, а Емре Мор е с контузия.

Още в 9-ата минута Ювентус откри по доста комичен начин. След силно изритана топка от Камил Грабара, стражът на НЕК Николас Полстер излезе да я посрещне, но се размина с нея. След това за Николас Гонсалес остана най-лесното и той я насочи в опразнената мрежа - 1:0 за италианците. Грабара пък влезе в нетипичната роля на асистент още в дебюта си. Нидерландците опитаха да отговорят веднага и Ное Лебретон се обърна и стреля опасно, но полският страж на домакините внимаваше.

В 24-ата минута Ювентус до голяма степен уби интригата в двубоя. След чудесна контраатака Уестън Маккени напредна и намери Керим Алайбегович, който с мощен шут от границата на наказателното поле не остави никакви шансове на Полстер - 2:0 за домакините. Това бе и първи гол с екипа на Ювентус на младия босненец.

Домакините продължиха да играят много силно и третият гол не закъсня. Двамата голмайстори Алайбегович и Гонсалес комбинираха, като аржентинецът бе препънат в наказателното поле от Алмугера Кабар. Последва дузпа, която бе реализирана в 35-ата минута от Ник Волтемаде, за който това също бе първи гол за Ювентус - 3:0 за "старата госпожа".

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages