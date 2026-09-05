Съндърланд се завърна в евротурнирите с успех над АЗ Алкмаар

Английският Съндърланд записа минимална победа с 1:0 като домакин на нидерландския АЗ Алкмаар в първия им двубой от основната фаза на Лига Европа.

Така “черните котки” стартираха успешно едва второто си евроучастие в своята история. Предишното беше през сезон 1973/74 в турнира за Купата на носителите на национални купи. Единственото попадение дойде в 66-ата минута, когато Ендзо Льо Фи реализира дузпа, която сам си спечели срещу резервата Уесли Патати. Двата тима имаха куп положения за още голове в срещата, но ги пропиляха.

An incredible atmosphere inside The Stadium of Light ahead of Sunderland’s first game in Europe for 53 years.



Love it! 👏 pic.twitter.com/lVUkfuxNu2 — Football Away Days (@FBAwayDays) September 16, 2026

Във втория кръг на турнира, който е чак в средата на октомври, Съндърланд ще гостува на португалския Торензе, докато АЗ Алкмаар ще е домакин на израелския Апоел (Беер Шева).

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Снимки: Gettyimages