Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Съндърланд
  3. Съндърланд се завърна в евротурнирите с успех над АЗ Алкмаар

Съндърланд се завърна в евротурнирите с успех над АЗ Алкмаар

  • 17 сеп 2026 | 00:22
  • 281
  • 0

Английският Съндърланд записа минимална победа с 1:0 като домакин на нидерландския АЗ Алкмаар в първия им двубой от основната фаза на Лига Европа.

Така “черните котки” стартираха успешно едва второто си евроучастие в своята история. Предишното беше през сезон 1973/74 в турнира за Купата на носителите на национални купи. Единственото попадение дойде в 66-ата минута, когато Ендзо Льо Фи реализира дузпа, която сам си спечели срещу резервата Уесли Патати. Двата тима имаха куп положения за още голове в срещата, но ги пропиляха.

Във втория кръг на турнира, който е чак в средата на октомври, Съндърланд ще гостува на португалския Торензе, докато АЗ Алкмаар ще е домакин на израелския Апоел (Беер Шева).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кифисия се срина в края срещу Панатинайкос за Купата на Гърция, Алекс Петков остана на пейката

Кифисия се срина в края срещу Панатинайкос за Купата на Гърция, Алекс Петков остана на пейката

  • 16 сеп 2026 | 21:23
  • 1002
  • 0
Барселона показа, че в момента няма граници

Барселона показа, че в момента няма граници

  • 17 сеп 2026 | 00:28
  • 10242
  • 40
Бенфика подчини Милан за историческа победа

Бенфика подчини Милан за историческа победа

  • 16 сеп 2026 | 23:55
  • 8935
  • 16
Блестящо начало, но срамен край: Ман Юнайтед допусна пълен обрат от Брайтън и изхвърча от Карабао къп

Блестящо начало, но срамен край: Ман Юнайтед допусна пълен обрат от Брайтън и изхвърча от Карабао къп

  • 16 сеп 2026 | 23:55
  • 10136
  • 20
Комо ще удължи договора на своя голмайстор

Комо ще удължи договора на своя голмайстор

  • 16 сеп 2026 | 20:48
  • 2415
  • 0
Шеф в Байерн се обвърза дългосрочно с клуба

Шеф в Байерн се обвърза дългосрочно с клуба

  • 16 сеп 2026 | 20:24
  • 720
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България спечели невероятния сблъсък с Полша пред 13 000 в София

България спечели невероятния сблъсък с Полша пред 13 000 в София

  • 16 сеп 2026 | 21:43
  • 125430
  • 300
И Любо Пенев не успя да спре ЦСКА и Цварц, след 4 дни "червените" могат да изместят Левски от върха

И Любо Пенев не успя да спре ЦСКА и Цварц, след 4 дни "червените" могат да изместят Левски от върха

  • 16 сеп 2026 | 20:54
  • 98155
  • 350
България срещу Германия на осминафинала на Евроволей в София

България срещу Германия на осминафинала на Евроволей в София

  • 16 сеп 2026 | 21:11
  • 25293
  • 11
Барселона показа, че в момента няма граници

Барселона показа, че в момента няма граници

  • 17 сеп 2026 | 00:28
  • 10242
  • 40
Блестящо начало, но срамен край: Ман Юнайтед допусна пълен обрат от Брайтън и изхвърча от Карабао къп

Блестящо начало, но срамен край: Ман Юнайтед допусна пълен обрат от Брайтън и изхвърча от Карабао къп

  • 16 сеп 2026 | 23:55
  • 10136
  • 20
Бенфика подчини Милан за историческа победа

Бенфика подчини Милан за историческа победа

  • 16 сеп 2026 | 23:55
  • 8935
  • 16