Съперник на Левски допусна обрат срещу Олимпиакос в Пирея

Олимпиакос стартира с трудна победа с 2:1 у дома срещу полския Ягелония в мач от първия кръг на основната фаза в Лига Европа. Гостите поведоха с гол на Каетан Шмит ('20), но гръцкия гранд успя да обърне нещата чрез Армандо Гонсалес ('43) и Роман Яремчук ('84). Мачът бе следен с интерес и в България, тъй като полският тим е един от следващите съперници на родния Левски в турнира. Представянето на поляците в Пирея доказа, че те са изключително опасен отбор, който ще създаде сериозни проблеми на "сините".

Двубоят започна с много опасна атака за гостите в 19-ата минута, при която отбраната на домакините остана оголена и нападателят Прелец пропусна златен шанс, уцелвайки гредата зад вратаря на Олимпиакос. Само минута по-късно, в 20-ата минута, поляците все пак се възползваха от грешка при изнасянето на топката от страна на Оρтега. Гостите организираха бърза контраатака, при която Прелец напредна и пусна пас към Каетан Шмит, който от близка дистанция откри резултата за 0:1.

Олимпиакос успя да реагира и в 43-ата минута изравни. След изпълнение на корнер, Жота Силва засече топката с глава. Полският страж Абрамович успя да отрази първоначалния удар, но при добавката Армандо Гонсалес беше най-съобразителен и я прати в мрежата за 1:1.

Пълният обрат в Пирея бе оформен в 84-ата минута на двубоя. Полузащитникът Ремо Фройлер напредна по десния фланг и центрира в наказателното поле, където резервата Роман Яремчук се извиси над отбраната и с удар с глава заби топката в мрежата за 2:1.

В добавеното време на мача Олимпиакос можеше да вкара и трети гол, но ударът на Рецос срещна страничния стълб на вратата.

Така Олимпиакос започна участието си в основната фаза с три точки в актива си. Ягелония пък има за какво да съжалява и остава с нулев актив, което ще направи поляците още по-настървени за гостуването си в София.

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