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Роял Юнион СЖ разби Виктория насред Пилзен

  • 18 сеп 2026 | 00:41
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Роял Юнион СЖ разби Виктория насред Пилзен

Белгийският Роял Юнион СЖ постигна гръмка победа и разби с 3:0 като гост чешкия Виктория (Пилзен).

Клубът от Брюксел започна много силно двубоя и пропусна няколко ситуации, но с добри спасявания се отличи вратарят на чехите Флориан Виегеле. Австрийският страж спаси удар с глава отблизо на Луи Патрис, както и добавката му, преди да отрази и далечен изстрел на Бесфорт Зенели. Все пак белгийският клуб откри в 18-ата минута, когато бранителят Мазир Сила намери южноафриканеца Релебохиле Мофокенг, който намери мрежата на домакините – 0:1. Две минути преди края на първата част Роял Юнион СЖ удвои аванса си след добра контраатака, когато Луи Патрис намери германския нападател Матео Биондич, който с лекота удвои – 0:2.

Крайното 0:3 бе оформено от чешкия ляв бранител Ондрей Крихфалуси, който наказа сънародниците си с глава след корнер в 59-ата минута. След това срещата основно се доиграваше.

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Снимки: Imago

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