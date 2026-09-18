Роял Юнион СЖ разби Виктория насред Пилзен

Белгийският Роял Юнион СЖ постигна гръмка победа и разби с 3:0 като гост чешкия Виктория (Пилзен).

Клубът от Брюксел започна много силно двубоя и пропусна няколко ситуации, но с добри спасявания се отличи вратарят на чехите Флориан Виегеле. Австрийският страж спаси удар с глава отблизо на Луи Патрис, както и добавката му, преди да отрази и далечен изстрел на Бесфорт Зенели. Все пак белгийският клуб откри в 18-ата минута, когато бранителят Мазир Сила намери южноафриканеца Релебохиле Мофокенг, който намери мрежата на домакините – 0:1. Две минути преди края на първата част Роял Юнион СЖ удвои аванса си след добра контраатака, когато Луи Патрис намери германския нападател Матео Биондич, който с лекота удвои – 0:2.

A big European victory for Union in Plzeň! 💛💙 pic.twitter.com/Jd0wPoawj8 — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) September 17, 2026

Крайното 0:3 бе оформено от чешкия ляв бранител Ондрей Крихфалуси, който наказа сънародниците си с глава след корнер в 59-ата минута. След това срещата основно се доиграваше.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago