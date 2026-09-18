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Португалската сензация продължава да пише история

  • 18 сеп 2026 | 00:29
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Португалската сензация продължава да пише история

Скромният португалски Торенсе написа нова славна страница в историята си, след като в края на миналия сезон повали Спортинг (Лисабон) и спечели Купата на Португалия. Втородивизионния тим дебютира в европейските клубни турнири с победа над норвежкия Лилестрьом. Торенсе се наложи с 2:1 като гост на старта в Лига Европа и стана първият отбор от втора дивизия от 10 години насам, който печели мач от основната фаза на евротурнирите.

Лилестрьом влезе в двубоя като изявен фаворит, но разочарова малко над 6000 зрители по трибуните на "Оросен". Норвежците стреляха цели 24 пъти към противниковата врата, но вкараха само един гол.

До почивката мачът беше равностоен, въпреки териториалното надмощие на Лилестрьом. Торенсе обаче поведе с гол на Алехандро Алфаро в 23-тата минута след пас на Бруно Давид.

Още по-голям шок за домакините се оказа второто попадение на португалците, паднал в 49-ата минута. Негов автор стана Мануел Посо в 49-ата минута, а Лилестрьом така и не успя да отговори подобаващо.

Интригата се върна чак в 79-ата минута с точен изстрел на резервата Томас Олсен. Малко по-късно Нуа Джата от Торенсе получи червен картон, но съотборниците му удържаха победата.

Във втория кръг на Лига Европа Лилестрьом ще гостува на Спарта (Прага), а Торенсе ще посрещне Съндърланд.

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Снимки: Gettyimages

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