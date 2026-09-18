Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Ювентус
  3. Спалети: Коло Муани много страда от липсата на голове

Спалети: Коло Муани много страда от липсата на голове

  • 18 сеп 2026 | 01:34
  • 129
  • 0

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети напусна „Алианц Стейдиъм“ похвали отбора след победата с 5:0 над НЕК Неймеген в Лига Европа и отличи дебютанта Камил Грабара.

„Нека да поздравя Грабара, който показа хладнокръвие и способност да играе с крака. В тези мачове вратарите се превръщат в допълнителен човек и ако успееш да намериш свободен играч на терена по този начин, се отварят пространства за теб", коментира Спалети.

Ювентус стартира ударно в ЛЕ и унижи следващия съперник на Левски, нови с дебютни голове за „бианконерите“
Ювентус стартира ударно в ЛЕ и унижи следващия съперник на Левски, нови с дебютни голове за „бианконерите“

„С оглед на това, което показахме, можехме да бъдем по-компактни и естествено да оставим по-малко пространство зад гърба на защитата. Като се има предвид как се разви мачът, изборът да променим нещо беше правилен. Това е начин, по който можем да подхождаме към мачовете, и така спечелихме някои срещи миналия сезон. Сега имаме толкова малко играчи, че трябва да се адаптираме", обясни специалистът.

„Тази вечер играчите останаха концентрирани. Те не се притесняват от нищо. Губили са някои мачове тежко, но в следващия играят още по-здраво", изтъкна Спалети.

Той завърши с коментар за Рандал Коло Муани, разкривайки, че разочарованието на нападателя от липсата на голове е дълбоко.

Коло Муани има тази дълбочина в спринтовете си, която лесно се забелязва при тези пространства. Освен това получи няколко удара и трябва да знае как да устои на физическия сблъсък. Трябва да влага повече сила, защото е силен и здрав. Снощи, когато лагерът беше по желание, той беше единственият на вечеря и спа сам. Той страда изключително много от това, че не може да допринесе", коментира треньорът на Юве.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Германия ще излезе с ретро-екипа от 1990-а година в първия мач на Юрген Клоп

Германия ще излезе с ретро-екипа от 1990-а година в първия мач на Юрген Клоп

  • 17 сеп 2026 | 21:46
  • 1194
  • 2
Ценов с нов силен мач в Русия, тимът му спря един от фаворитите

Ценов с нов силен мач в Русия, тимът му спря един от фаворитите

  • 17 сеп 2026 | 21:35
  • 1278
  • 0
Ман Сити разби Норич с резервите, двама дебютанти блестят

Ман Сити разби Норич с резервите, двама дебютанти блестят

  • 17 сеп 2026 | 23:19
  • 6885
  • 0
Ювентус стартира ударно в ЛЕ и унижи следващия съперник на Левски, нови с дебютни голове за „бианконерите“

Ювентус стартира ударно в ЛЕ и унижи следващия съперник на Левски, нови с дебютни голове за „бианконерите“

  • 17 сеп 2026 | 23:55
  • 8385
  • 2
Мартин Георгиев с цял мач, АЕК вкара 8

Мартин Георгиев с цял мач, АЕК вкара 8

  • 17 сеп 2026 | 20:53
  • 3663
  • 0
Президентът на Бундеслигата за Инфантино: Той трябва да си тръгне

Президентът на Бундеслигата за Инфантино: Той трябва да си тръгне

  • 17 сеп 2026 | 20:22
  • 627
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа

Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа

  • 17 сеп 2026 | 21:34
  • 152301
  • 761
Веласкес: Един от най-добрите ни мачове - ние заслужавахме повече победата

Веласкес: Един от най-добрите ни мачове - ние заслужавахме повече победата

  • 17 сеп 2026 | 22:11
  • 10775
  • 89
Боримиров: Не отстъпвахме по нищо на Залцбург, сбъркахме с билетите и ще се реваншираме

Боримиров: Не отстъпвахме по нищо на Залцбург, сбъркахме с билетите и ще се реваншираме

  • 17 сеп 2026 | 21:45
  • 22963
  • 76
Мъри подписа нов договор в Турция

Мъри подписа нов договор в Турция

  • 17 сеп 2026 | 17:55
  • 43489
  • 34
Ювентус стартира ударно в ЛЕ и унижи следващия съперник на Левски, нови с дебютни голове за „бианконерите“

Ювентус стартира ударно в ЛЕ и унижи следващия съперник на Левски, нови с дебютни голове за „бианконерите“

  • 17 сеп 2026 | 23:55
  • 8385
  • 2
Откриха Европейското по бокс в София

Откриха Европейското по бокс в София

  • 17 сеп 2026 | 18:10
  • 10129
  • 1