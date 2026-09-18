Спалети: Коло Муани много страда от липсата на голове

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети напусна „Алианц Стейдиъм“ похвали отбора след победата с 5:0 над НЕК Неймеген в Лига Европа и отличи дебютанта Камил Грабара.

„Нека да поздравя Грабара, който показа хладнокръвие и способност да играе с крака. В тези мачове вратарите се превръщат в допълнителен човек и ако успееш да намериш свободен играч на терена по този начин, се отварят пространства за теб", коментира Спалети.

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„С оглед на това, което показахме, можехме да бъдем по-компактни и естествено да оставим по-малко пространство зад гърба на защитата. Като се има предвид как се разви мачът, изборът да променим нещо беше правилен. Това е начин, по който можем да подхождаме към мачовете, и така спечелихме някои срещи миналия сезон. Сега имаме толкова малко играчи, че трябва да се адаптираме", обясни специалистът.

„Тази вечер играчите останаха концентрирани. Те не се притесняват от нищо. Губили са някои мачове тежко, но в следващия играят още по-здраво", изтъкна Спалети.

Той завърши с коментар за Рандал Коло Муани, разкривайки, че разочарованието на нападателя от липсата на голове е дълбоко.

„Коло Муани има тази дълбочина в спринтовете си, която лесно се забелязва при тези пространства. Освен това получи няколко удара и трябва да знае как да устои на физическия сблъсък. Трябва да влага повече сила, защото е силен и здрав. Снощи, когато лагерът беше по желание, той беше единственият на вечеря и спа сам. Той страда изключително много от това, че не може да допринесе", коментира треньорът на Юве.

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Снимки: Gettyimages