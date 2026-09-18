Първата победа на Виляреал дойде на "Ла Росаледа"

Виляреал записа първи успех от началото на сезона в Ла Лига. Тимът на Иниго Пеес направи обрат и се наложи с 3:1 над Малага при гостуването си на "Ла Росаледа". По този начин "жълтата подводница" сеизмълна от опасната зона, но там останаха домакините, които имат само 3 точки след завръщането си в елита.

Малага поведе с единствения си удар преди почивката, но постепенно отстъпи инициативата на гостите, които организираха все по-опасни атаки към вратата, пазена от Алфонсо Ереро. Два гола за Виляреал отбеляза сенегалският национал Пап Гей, който се появи от пейката вместо Санти Комесаня.

В 11-тата минута Карлос Дотор шутира, топката се отклони от Пау Наваро и заблуди вратаря на Виляреал Петер Гулачи. Малко по-късно гостите имаха претенции за дузпа, подминати от рефера Мигел Ортис.

В 36-ата минута Хосе Салинас фаулира грубо Комесаня, който беше принудително заменен. В края на полувремето Виляреал показа класата си. В 39-ата минута Алберто Молейро изравни след подаване на Илияс Ахомаш, а секунди преди почивката Айосе Перес намери Пап Гей, който прати топката в мрежата.

В началото на втората част Анхел Ресио изби опасен удар с глава на Айосе Перес. Последва изстрел в гредата на Жорж Микаутадзе. Решаващото попадение за Виляреал падна в 85-ата минута, когато Пап Гей реализира дузпа.

С успеха Виляреал се изкачи на 14-тото място с 5 точки, колкото имат още Леванте и Хетафе.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google