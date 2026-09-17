Боримиров: Не отстъпвахме по нищо на Залцбург, сбъркахме с билетите и ще се реваншираме

Членът на борда на директорите на Левски Даниел Боримиров сподели, че “сините” са играли добре срещу австрийския Ред Бул Залцбург въпреки загубата с 0:1. Ръководителят на тима също така сподели, че от ръководството са допуснали грешка с цените на билетите за срещата и ще се реваншират.

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“Няма по-хубаво от това да сме на европейската сцена. мисля, че не отстъпвахме по нищо на Залцбург, но те показаха класата. Една грешка в защитата и те се възползваха от нея. Показахме добър футбол. Благодаря на феновете за подкрепата. Мисля, че тези мачове ще ни вдигат повече и повече. Във всеки един такъв мач можем да си сверяваме какво ни е нивото. Утре ще излезем с позиция за билетите. Осъзнахме грешката си и ще се реваншираме”, каза Боримиров.

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