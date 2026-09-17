Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски се бори но не успя да стигне до равен срещу Залцбург -коментирайте с Дани Младенов в студиото
  1. Лига Европа
  2. Левски
  3. Веласкес: Един от най-добрите ни мачове - ние заслужавахме повече победата

Веласкес: Един от най-добрите ни мачове - ние заслужавахме повече победата

  • 17 сеп 2026 | 22:11
  • 4299
  • 30
Веласкес: Един от най-добрите ни мачове - ние заслужавахме повече победата

Наставникът на Левски Хулио Веласкес изрази задоволството си от представянето на “сините” въпреки загубата с 0:1 от Ред Бул Залцбург. Специалистът е на мнение, че срещата е била една от най-силните за отбора под негово ръководство.

Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа
Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа

“Мисля, че представянето ни бе много позитивно. Това е един от най-добрите ни мачове под мое ръководство на Левски. Трябва да отбележим и класата на съперника. Много съм горд от нашите играчи. Заслужавахме поне равенството, а ако някой е заслужавал победата, това сме ние. Днес играхме на ниво Лига Европа срещу силен европейски отбор. Опитахме да атакуваме и да гледаме към вратата на противника. Разочарован съм от резултата, но съм много доволен от играчите. След мача и публиката показаха оценката на играта ни. Ред Бул имат страхотни млади играчи, но ние успяхме да изравним интензитета. Когато не сме играли добре, ще сме много прями и директни”, каза Веласкес.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Боримиров: Не отстъпвахме по нищо на Залцбург, сбъркахме с билетите и ще се реваншираме

Боримиров: Не отстъпвахме по нищо на Залцбург, сбъркахме с билетите и ще се реваншираме

  • 17 сеп 2026 | 21:45
  • 13957
  • 41
Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа

Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа

  • 17 сеп 2026 | 21:34
  • 140350
  • 600
Мартин Георгиев с цял мач, АЕК вкара 8

Мартин Георгиев с цял мач, АЕК вкара 8

  • 17 сеп 2026 | 20:53
  • 2415
  • 0
Дунав се оглежда за нови футболисти

Дунав се оглежда за нови футболисти

  • 17 сеп 2026 | 19:56
  • 1130
  • 1
Марин Петков дойде да гледа Левски

Марин Петков дойде да гледа Левски

  • 17 сеп 2026 | 19:52
  • 1066
  • 0
Даниел Младенов: Няма го този човек, както тогава имахме Гара Дембеле

Даниел Младенов: Няма го този човек, както тогава имахме Гара Дембеле

  • 17 сеп 2026 | 19:38
  • 7111
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа

Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа

  • 17 сеп 2026 | 21:34
  • 140350
  • 600
Боримиров: Не отстъпвахме по нищо на Залцбург, сбъркахме с билетите и ще се реваншираме

Боримиров: Не отстъпвахме по нищо на Залцбург, сбъркахме с билетите и ще се реваншираме

  • 17 сеп 2026 | 21:45
  • 13957
  • 41
Мъри подписа нов договор в Турция

Мъри подписа нов договор в Турция

  • 17 сеп 2026 | 17:55
  • 37106
  • 29
Ювентус 3:0 НЕК Неймеген, Волтемаде се разписа от дузпа

Ювентус 3:0 НЕК Неймеген, Волтемаде се разписа от дузпа

  • 17 сеп 2026 | 22:02
  • 3782
  • 1
Откриха Европейското по бокс в София

Откриха Европейското по бокс в София

  • 17 сеп 2026 | 18:10
  • 8010
  • 0