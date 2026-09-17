Веласкес: Един от най-добрите ни мачове - ние заслужавахме повече победата

Наставникът на Левски Хулио Веласкес изрази задоволството си от представянето на “сините” въпреки загубата с 0:1 от Ред Бул Залцбург. Специалистът е на мнение, че срещата е била една от най-силните за отбора под негово ръководство.

Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа

“Мисля, че представянето ни бе много позитивно. Това е един от най-добрите ни мачове под мое ръководство на Левски. Трябва да отбележим и класата на съперника. Много съм горд от нашите играчи. Заслужавахме поне равенството, а ако някой е заслужавал победата, това сме ние. Днес играхме на ниво Лига Европа срещу силен европейски отбор. Опитахме да атакуваме и да гледаме към вратата на противника. Разочарован съм от резултата, но съм много доволен от играчите. След мача и публиката показаха оценката на играта ни. Ред Бул имат страхотни млади играчи, но ние успяхме да изравним интензитета. Когато не сме играли добре, ще сме много прями и директни”, каза Веласкес.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google