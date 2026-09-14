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11-те на Лудогорец и Септември (Сф): Станич резерва, Дуа липсва

  • 14 сеп 2026 | 19:25
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11-те на Лудогорец и Септември (Сф): Станич резерва, Дуа липсва

Станаха ясни стартовите състави на Лудогорец и Септември (София) за последния двубой от деветия кръг на efbet Лига.

Лудогорец 0:0 Септември (София)

Стартовите състави:

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 3. Антон Недялков, 4. Хосам Абделмаджид, 11. Кайо Видал, 12. Руан Секо, 17. Сон, 18. Ивайло Чочев, 20. Агибу Камара, 23. Дерой Дуарте, 37. Бърнард Текпетей, 42. Симеон Шишков.

Септември (София): 12 Владимир Иванов, 33. Галин Иванов, 4. Мартин Христов, 13. Кубрат Йонашчъ, 5. Йоан Бауренски, 8. Божидар Пенчев, 3. Себастиан Гардинер, 6. Педро Ферейра, 18. Педро Игор, 29. Ерар Францети, 7. Едни Рибейро.

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