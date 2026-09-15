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  3. В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

  • 15 сеп 2026 | 11:15
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Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс е в плановете на Трабзонспор за наследник на Фатих Теке, твърдят медиите в Турция. Германският специалист има опит в турския футбол, след като е водил Самсунспор.

Трабзонспор, който е съперник на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите, се представя под очакванията от началото на сезона. Отборът от Трабзон направи звездна селекция през лятото, привличайки Мохамед Салах и Фабиньо.

Турският клуб иска да назначи новия си треньор преди мача с Галатасарай, който е след няколко дни, а по всичко личи, че именно Райс е големият фаворит за поста.

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