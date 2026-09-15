В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс е в плановете на Трабзонспор за наследник на Фатих Теке, твърдят медиите в Турция. Германският специалист има опит в турския футбол, след като е водил Самсунспор.

Görüşmeler başladı!



Trabzonspor, Samsunspor'un eski hocası Thomas Reis ile temasa geçtihttps://t.co/WFGUTBA8YY pic.twitter.com/fSBpAa32mZ — Takvim (@takvim) September 15, 2026

Трабзонспор, който е съперник на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите, се представя под очакванията от началото на сезона. Отборът от Трабзон направи звездна селекция през лятото, привличайки Мохамед Салах и Фабиньо.

Турският клуб иска да назначи новия си треньор преди мача с Галатасарай, който е след няколко дни, а по всичко личи, че именно Райс е големият фаворит за поста.

Trabzonspor, Thomas Reis ve kulübü Lodogorets ile bir görüşme gerçekleştirdi.



(Sabah) pic.twitter.com/5WMMDG2D8T — Aut Spor (@AutSP0R) September 15, 2026

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