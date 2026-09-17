Ясни са 20-те отбора от Трета лига, класирали се за същинската фаза на турнира за купата на България

Известни са вече отборите от аматьорския футбол, които ще участват в същинската фаза на турнира за купата на България – сезон 2026-2027 година. Те са завишени с 4 тима – на 20 в настоящата кампания, в сравнение с предишните. Увеличен от 4 на 6 е броят на клубовете от Южна България. Квотите за Северна България остават без промяна – по 4 отбора. Класиралите се са само състезаващи се в четирите първенства на Трета лига.

Тимовете вече са известни, след като преминаха през квалификационния цикъл на предварителната фаза на надпреварата. Току що приключилият първи етап се проведе на териториален принцип, разделящ страната на четирите зони. Изключението е Ботев (Ихтиман), който се класира без квалификации, защото в последния сезон спечели купата на Аматьорската лига. Турнирът за купата на България продължава с 1/32 финали. В него ще се включат 20-те отбора от аматьорския футбол, преминали успешно през предварителната фаза и 16 отбора от Втора лига. Лудогорец II (Разград) и ЦСКА II (София) нямат право на участие в турнира, тъй като са втори отбори на клубовете си. Жребий ще определи двойките в 1/32 финалите. Преди изтеглянето му, съперниците ще бъдат разпределени в две урни – в едната ще са 20-те отбора от аматьорския футбол, а другата 16-те от Втора лига. 18-те двойки се определят като отборите от едната урна се противопоставят на отборите от другата урна докато всички отбори от урната на Втора лига бъдат изтеглени. Останалите две двойки се определят измежду неизтеглените 4 аматьорски отбори. Домакин във всяка среща ще е тима от аматьорския футбол. Ако и двата отбора са негов представител, домакинството за мача им се определя с жребий. Победителите в този етап се излъчват чрез отстраняване в една среща. При равенство в редовното време, се играят две продължения по 15 минути, а при продължаващо равенство и след края на продълженията, се изпълняват дузпи. Победителите в 18-те двубоя продължават в следващия кръг – 1/16 финалите.

Участниците от аматьорския футбол:

Югоизточна България : Загорец (Нова Загора), Крумовград (Крумовград), Нефтохимик (Бургас), Родопа (Смолян), Спартак (Пловдив), ФК Ямбол (Ямбол)

Югозападна България : Балкан (Ботевград), Беласица (Петрич), Ботев (Ихтиман), Миньор (Перник), Национал (София), Оборище (Панагюрище)

Североизточна България : Бенковски (Исперих), Ботев (Нови пазар), Волов Шумен 2007 (Шумен), Черноморец (Балчик)

Северозападна България : Академик (Свищов), Бдин (Видин), Локомотив (Мездра), Чавдар Троян (Троян)

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