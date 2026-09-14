Райс: Започнахме много силно, не аз отложих мача с Левски

Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс сподели мнението си след победата с 2:1 срещу Септември (София). Специалистът отчете силното начело на "орлите", но призна, че трудно намира обяснение за отпускане на момчетата му към края.

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"Беше трудно. Трудно намирам думите, защото започнахме много силно. Играхме добре през по-голямата част от мача, имахме много шансове, но забравихме да вкарваме голове. Една неточност и трябваше да страдаме. Трябва да сме концентрирани през всички 90 минути. Трудно обясними са последните минути. Имахме проблеми с началото на мачовете, в повечето двубои имахме нужда от 15 минути, но днес беше доста добре. Трябва да вкарваме повече, в крайна сметка отново се затруднихме, но все пак заслужавахме победата.

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Да, налудничаво е, че Чочев отново вкара (смее се). Преди имахме само 2-3 голмайстори, днес още един човек от полузащитата вкара, това ме радва. Чочев е много важен, винаги е там, бори се много, надявам се да продължи така. Беше важно да вземем добър резултат, решихме в един момент да играем с петима в защита в линия, реших да заменя Александър Маринов, ще говоря с него, просто беше по-важно да задържим резултата.

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Паузата за националните отбори? За всеки отбор в Европа тази пауза е странна ситуация, не е мое решение да се отложи мачът с Левски, това е решение на Левски, сега имаме повече време. Никой не може да мързелува вече, ще използваме време за приятелски мачове, ще има и почивка за футболистите", заяви германецът в Разград.

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