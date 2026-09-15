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  3. Томас Райс направи анализ на победата срещу Септември (Сф)

Томас Райс направи анализ на победата срещу Септември (Сф)

  • 15 сеп 2026 | 19:57
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Наставникът на Лудогорец Томас Райс, който в последните часове е спряган сериозно за треньорския пост на Трабзонспор, излезе с публикация в социалните мрежи след вчерашния успех с 2:1 над Септември (София). Той даде добра оценка на своите футболисти, които записаха победа №7 от началото на новия сезон. Тя пък ги доближи само на две точки от лидера в класирането Левски.

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"Бяхме напълно концентрирани още от първия съдийски сигнал. Заслужено поведохме в резултата и държахме мача изцяло под контрол. Ефективността досега ни е създавала известни проблеми. Допуснахме напълно излишен гол и сами си усложнихме живота в заключителните минути. Въпреки това, начинът, по който момчетата пресираха и се представиха вчера, беше добър", написа Райс в "Инстаграм".

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